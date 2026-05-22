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越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网
越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越通社河内——5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

越共中央政治局委员、政府副总理、越俄政府经贸与科技合作联合委员会越方分会主席范家足在会上致开幕词时强调，数十年来，俄罗斯联邦以及此前的苏联为越南培养了数万名科学技术干部、专家和高级管理人才。其中许多人在越南党、国家机关、科学研究院、高等院校和企业中担任重要职务，为越南国家建设、保卫与发展事业作出了积极贡献。

2024年越南与俄罗斯政府签署的高等教育合作协定，以及俄罗斯政府每年向越南提供1000份奖学金名额，充分体现了双方对深化教育合作关系，为推动两国全面战略伙伴关系向前发展做出重要贡献的强有力承诺。

越南政府副总理同时指出，政府决心为推动越俄教育合作关系提质升级并取得更多实效创造便利条件并提供大力支持。

俄罗斯联邦副总理、越俄政府经贸与科技合作联合委员会俄方分会主席德米特里·切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）通过视频连线发言时指出，目前，人才培养、科学研究和高等教育合作继续是俄越伙伴关系中的重点方向之一，有助于增进彼此信任，也为扩大双边合作领域夯实基础。

目前，两国高等院校和科学组织之间共有500多项合作协议，约3000名越南公民正在俄罗斯各高等教育机构学习。越南也是俄罗斯提供最多奖学金名额的国家之一（每年1000份）。

越南教育与培训部部长黄明山建议两国高等院校校长重点讨论加快建立越俄联合创新与研究中心，重点聚焦人工智能、半导体、数字技术、智慧交通基础设施、健康科学以及环境技术等前沿科技领域。

此外，建立两国科学家之间的双向技术转移机制，加强教师交流合作，促进学生互换等。

会议期间，越南教育与培训部与俄罗斯科学和高等教育部共同签署了A.X俄语中心组织与运行条例。

两国多所高等院校还签署了多项合作文件，进一步拓展联合培养项目，共同引导研究生开展学术交流，深化科研合作以及推动技术转移等。（完）

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将。图自越通社

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越通社驻俄罗斯记者报道，5月21日，在莫斯科俄罗斯国防部总部，俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫（Andrey Belousov）主持仪式，欢迎越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将及越南国防部高级代表团对俄罗斯进行正式访问，并共同主持越俄第二次海上事务磋商会。

越通社
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