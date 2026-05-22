东盟与韩国2000万美元甲烷减排项目正式启动

越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，5月22日，东盟—韩国甲烷减排合作项目（AKCMM）在印度尼西亚正式启动，旨在加强废弃物管理并加快履行东盟气候行动承诺。



该甲烷减排项目总价值2000万美元，实施期限为3年，由东盟—韩国合作基金提供资助，并由全球绿色增长研究所（GGGI）协调实施。继马来西亚和菲律宾之后，印度尼西亚成为第三个启动这一倡议的东盟成员国。



印度尼西亚环境部长兼环境控制署署长朱姆胡尔·希达亚特（Jumhur Hidayat）在启动仪式上表示，减少甲烷排放已成为国家优先事项，因为甲烷的温室效应是二氧化碳的28至30倍。



朱姆胡尔·希达亚特表示，印尼垃圾填埋场中的废弃物约有63%为有机垃圾，其潜在排放量相当于约2100万吨二氧化碳。因此，印尼认为，废弃物管理不仅是环境卫生问题，而是应对气候变化战略中的重要支柱之一。



朱姆胡尔·希达亚特强调，通过东盟—韩国甲烷减排合作项目（AKCMM），印尼将采取更切合实际的废弃物处理解决方案，同时在长期内实现更具雄心的甲烷减排目标。



韩国驻东盟大使李哲（Lee Chul）表示，该项目体现了韩国与东盟通过具体的技术和资金支持开展区域应对气候危机合作的共同努力。



据科学界介绍，甲烷是当前最危险的温室气体之一，而迅速减少甲烷排放被视为短期内减缓全球变暖速度最有效的措施之一。（完）



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