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泰国缩短对90多个国家和地区游客的免签停留期限

5月19日，泰国政府宣布大幅缩短对来自90多个国家和地区游客的免签停留期限。此举旨在遏制正呈上升趋势的外国人犯罪活动。

外国游客参观曼谷。图自越通社
外国游客参观曼谷。图自越通社

越通社曼谷——5月19日，泰国政府宣布大幅缩短对来自90多个国家和地区游客的免签停留期限。此举旨在遏制正呈上升趋势的外国人犯罪活动。

泰国观光与体育部长素拉萨（Surasak Phancharoenworakul）日前指出，泰国内阁已正式批准缩短上述免签停留期限方案。根据新规定，泰国将对不同国家和地区的免签停留期限进行审议并做出具体决定。大多数外国公民的最长免签停留期将由此前的60天缩短至30天，而部分国家和地区的公民停留期限甚至可能仅为15天。

这一决定将直接影响目前享受泰国现行免签优惠政策的90多个国家和地区的游客，其中包括美国、以色列、部分南美国家以及欧洲申根区29个国家。

上周，泰国外长西哈萨·蓬集格（ Sihasak Phuangketkeow）强调，收紧签证规定的计划是大规模打击跨国犯罪行动的一部分。

近期，泰国警方接连展开多起引发社会震动的抓捕行动，涉及外国人从事毒品犯罪、色情交易，或在未获许可情况下非法经营酒店、学校等场所。泰国政府发言人拉查达·德纳迪莱克(Rachada Dhnadirek)承认，尽管旅游业为该国经济带来巨大收入，但当前较为宽松的政策机制已被部分不法分子利用以谋取私利。

此前，泰国政府曾于2024年7月将外国游客免签停留期限从30天延长至60天，以振兴旅游业。然而，泰国观光与体育部的数据显示，今年第一季度泰国接待国际游客量同比下降约3.4%，其中降幅最大的是来自中东地区的游客，减少近30%。尽管如此，泰国政府仍提出今年接待国际游客3350万人次的目标，略高于去年的近3300万人次。（完）

越通社
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