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印度尼西亚进一步深化改革 设定2027年经济增长6.5%的目标

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚国会常规性全体会议于5月20日在雅加达举行，讨论国家宏观经济框架与财政政策方向。

印度尼西亚总统普拉博沃在会上阐述了政府的宏观经济发展方向及财政政策方向。图自越通社
印度尼西亚总统普拉博沃在会上阐述了政府的宏观经济发展方向及财政政策方向。图自越通社

越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚国会常规性全体会议于5月20日在雅加达举行，讨论国家宏观经济框架与财政政策方向。

印度尼西亚总统普拉博沃（Prabowo Subianto）在会上阐述了政府的宏观经济发展方向及财政政策方向，同时公布印尼设定2027年经济增长5.8%—6.5%、 2029年增长8%的目标。

普拉博沃表示，印度尼西亚未来阶段的核心战略是挖掘自然资源优势，大力发展深加工产业，促进出口体系重组，以防止国家财富外流。他强调，“我相信，印尼经济将在2027年实现5.8%至6.5%的增长，到2029年增长率将达8%。国家预算不仅是财政工具，更是保护人民、巩固经济和提升社会福利的重要手段，其目标是到2027年将贫困率降至约6%。”

印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）在会议结束后举行的新闻发布会上表示， 2027年印尼财政预算收入预计占国内生产总值（GDP）的11.8%—12.4%，而公共支出将维持在GDP的13.6%—14.8%，以确保国家关于粮食安全、能源转型、下游工业发展等领域的重点项目拥有充足资源。

在出口领域，过去20多年来，印尼因低报出口价格、价格欺诈和走私等问题损失了数千亿美元，尤其集中在矿产、煤炭和棕榈油行业。他指出，部分交易中的实际价值与申报数据之间的差距甚至高达40%—50%。

艾尔朗加·哈塔托强调，政府正按照普拉博沃的指导意见，建立新的出口治理机制。未来，棕榈油、煤炭等战略资源出口，将通过政府指定国有企业统一进行，以加强监管、防止外汇流失并提高国家财政收入等。（完）

越通社
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