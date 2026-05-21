印度尼西亚进一步深化改革 设定2027年经济增长6.5%的目标

越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚国会常规性全体会议于5月20日在雅加达举行，讨论国家宏观经济框架与财政政策方向。



印度尼西亚总统普拉博沃（Prabowo Subianto）在会上阐述了政府的宏观经济发展方向及财政政策方向，同时公布印尼设定2027年经济增长5.8%—6.5%、 2029年增长8%的目标。



普拉博沃表示，印度尼西亚未来阶段的核心战略是挖掘自然资源优势，大力发展深加工产业，促进出口体系重组，以防止国家财富外流。他强调，“我相信，印尼经济将在2027年实现5.8%至6.5%的增长，到2029年增长率将达8%。国家预算不仅是财政工具，更是保护人民、巩固经济和提升社会福利的重要手段，其目标是到2027年将贫困率降至约6%。”



印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）在会议结束后举行的新闻发布会上表示， 2027年印尼财政预算收入预计占国内生产总值（GDP）的11.8%—12.4%，而公共支出将维持在GDP的13.6%—14.8%，以确保国家关于粮食安全、能源转型、下游工业发展等领域的重点项目拥有充足资源。



在出口领域，过去20多年来，印尼因低报出口价格、价格欺诈和走私等问题损失了数千亿美元，尤其集中在矿产、煤炭和棕榈油行业。他指出，部分交易中的实际价值与申报数据之间的差距甚至高达40%—50%。



艾尔朗加·哈塔托强调，政府正按照普拉博沃的指导意见，建立新的出口治理机制。未来，棕榈油、煤炭等战略资源出口，将通过政府指定国有企业统一进行，以加强监管、防止外汇流失并提高国家财政收入等。（完）



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