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进一步深化越南与非洲国家之间合作关系

5月22日晚，非洲驻越使节代表团在河内隆重举行非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）庆典。

双方代表合影。图自越通社
双方代表合影。图自越通社

越通社河内——5月22日晚，非洲驻越使节代表团在河内隆重举行非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）庆典。

越南外交部副部长黎英俊在庆典上向非洲各国政府和人民、非洲各国驻越使节以及正在越南生活、工作的非洲侨民致以热烈祝贺。在回顾双方关系发展历史时，黎英俊强调，越南与非洲国家有着深厚而紧密的友好关系。这一关系早在1920年代由胡志明主席和非洲革命活动家共同奠定基础。在这一团结传统的基础上，双方从过去争取民族独立斗争到今天的国家建设与发展事业中各个历史阶段里始终并肩同行，相互支持。

黎英俊指出，2025年是越南与非洲友好合作关系中具有特殊意义的一年。越南国家主席、国会主席和政府总理首次相继访问非洲国家，成为双方关系发展史中的重要里程碑。在经济领域，2025年越非双边贸易金额较2024年实现了27%的显著增长。同时，越来越多的越南大型企业有意赴非洲开展长期投资活动。

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越南外交部副部长黎英俊在庆典上发表讲话。图自越通社

黎英俊明确指出，越南始终希望在双边、多边及跨区域层面上进一步深化与非洲国家的合作关系。越南愿与非洲国家携手同行，为落实非洲联盟《2063 年议程》作出切实贡献。凭借推进革新事业40年进程中所取得的成就和积累的经验，越南愿意并有能力扩大与非洲国家在农业、粮食安全、科技创新、电信和数字化转型等领域的合作范围。

黎英俊表示，越南将继续为进一步加强亚洲、东南亚与非洲之间合作对接牵线搭桥，并相信，双方关系必将继续在“合作发展、互利共赢”的精神基础上不断强劲发展。

摩洛哥驻越大使、非洲驻越南使节代表团团长贾马勒·舒艾比（Jamale Chouaibi）强调，非洲与越南之间的伙伴关系建立在相互尊重的基础之上，蕴含着广阔的发展前景和巨大的合作潜力。

在贾马勒·舒艾比看来，越南在减贫、工业发展和农业转型方面取得的显著成就，为非洲国家提供了宝贵经验和有益借鉴。目前，非洲与越南之间的贸易和投资往来正保持稳定增长，充分展现了南南合作在可持续农业、技术转移以及贸易便利化等领域所取得的积极成效。（完）

座谈会现场。图自越通社

推动越非合作关系可持续发展

5月21日下午，越南社会科学翰林院南亚-西亚-非洲研究所在河内举行题为“促进越南与非洲合作，致力于可持续发展目标”的学术座谈会。

越通社
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