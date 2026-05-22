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2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕

2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕式22日晚在岘港市广富坊三清海滨广场举行。

2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕。图自phunuonline.com.vn
2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕。图自phunuonline.com.vn

越通社岘港——2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕式22日晚在岘港市广富坊三清海滨广场举行。

岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在开幕式上强调，会安曾是16-17世纪繁华的国际商港，是越日文化交流的深刻印记之地。400多年前，日本商人来到会安不仅是为了经商，还带来了文化、信仰和艺术，留下了至今仍保存的印记，如日本街、廊桥（Chùa Cầu）以及阮朝公主玉华和日本商人荒木宗太郎（Araki Sotaro）的故事。

阮氏英诗表示，在日本专家的支持下完成廊桥的修缮以及越日文化交流空间在会安古镇的落成，是两国牢固友好关系的证明。经过22届举办，会安-日本文化交流活动已成为一项节庆活动，同时也是双方共同分享传统文化价值、共同创造未来的桥梁。

今年活动丰富多彩，如体验越日文化空间、再现玉华公主与商人荒木宗太郎巡游仪式、展示两国交流历史的书籍和图片、传统艺术表演、民间游戏以及社区交流活动。

日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）表示，自20世纪90年代以来，日本一直陪伴越南进行会安古镇的保护工作。在廊桥遗迹修缮项目中，来自昭和女子大学、东洋大学、日本文化厅以及日本国际协力机构（JICA）的专家自2022年起参与支持；该项目于2024年8月竣工并落成。

伊藤直树表示，今年的活动还包括日语课堂、书法体验、摄影展、陶瓷展以及角色扮演（Cosplay）比赛等活动，有助于加强文化交流，吸引国际游客前来会安游览。（完）

越通社
#会安 #日本 #文化交流 #廊桥 岘港市 越南
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