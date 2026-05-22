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推动越南与印度文化交流走深走实

5月22日，林同省人民委员会与印度驻胡志明市总领事馆在林同省图书馆联合举行印度文化空间落成仪式，意在进一步推动越印友好合作关系发展。

印度文化空间落成仪式。图自越通社
印度文化空间落成仪式。图自越通社

越通社林同——5月22日，林同省人民委员会与印度驻胡志明市总领事馆在林同省图书馆联合举行印度文化空间落成仪式，意在进一步推动越印友好合作关系发展。

印度文化空间包括300多本介绍印度历史、文化、国家与人民的书籍、资料和图片。该工程有望成为服务于当地干部、学生、大学生及民众学习、研究和了解文化需求的场所。

林同省人民委员会副主席阮明在落成仪式上强调，越南与印度有着悠久的传统友好关系，在政治、文化、教育、旅游和民间交流等许多领域中不断得到巩固。印度文化空间的建立是两国良好合作关系的证明，同时体现了林同省对文化外交工作和加强国际连接的重视。

阮明要求文化体育旅游厅指导省图书馆继续有效开发这一空间；开展更多交流、图书展览、座谈和文化体验活动，以帮助民众，特别是年轻人，进一步了解印度风土人情。

印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）表示，印度文化空间是一项具有切实意义的倡议，体现了双方在促进文化理解与知识交流方面的共同承诺。该文化空间将为学生、大学生、研究人员以及希望了解印度历史、文化、文学和当代发展的读者提供丰富的参考资料，同时也将为印度各组织与林同省合作伙伴拓展更多合作机会。

近年来，林同省高度重视文化基础设施建设，其中省图书馆在建设学习型社会和推动阅读文化发展方面发挥了重要作用。印度文化空间有望进一步丰富当地信息资源，并促进文化交流。（完）

越通社
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