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推动越南与欧盟经贸关系务实高效发展

5月22日下午，越南国会副主席阮鸿延在河内会见了来访的欧盟商会（EuroCham）主席布鲁诺·贾斯帕（Bruno Jaspaer）一行。

越南国会副主席阮鸿延在河内会见欧盟商会代表团。图自越通社
越南国会副主席阮鸿延在河内会见欧盟商会代表团。图自越通社

越通社河内——5月22日下午，越南国会副主席阮鸿延在河内会见了来访的欧盟商会（EuroCham）主席布鲁诺·贾斯帕（Bruno Jaspaer）一行。

越南国会副主席阮鸿延强调，经过35年多的同行与合作，越南与欧盟的关系保持稳定并不断强劲发展。过去几年《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的实施，为推动双方贸易合作关系推向新高度做出了重要贡献。

国会副主席明确指出，越南正迈入新的发展阶段，正以坚定的决心推进体制改革，加快数字化转型与绿色转型，发展以科学、技术和创新为依托的经济，以实现建党100周年目标，并为迈向建国100周年目标奠定坚实基础；眼前的目标是实现两位数的增长。

国会始终注重完善体制，营造同步、透明且倡导发展的法律环境，制定政策以支持国内外企业，其中包括在越的欧洲企业。

阮鸿延副主席建议欧盟驻越南代表团团长与欧盟商会主席积极推动欧洲与越南企业代表团的互访，旨在调研并把握投资与经营合作机遇，在有效落实《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的同时，推动越欧经贸关系不断走深走实、行稳致远，共同巩固和维持互为重要贸易伙伴的地位。

越南欢迎欧洲企业投资于高新技术、绿色增长、可再生能源、交通与环境基础设施、智慧城市以及港口经济等项目。

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越南国会副主席阮鸿延在河内会见欧盟商会代表团。图自越通社

国会副主席建议，继续推动其余6个欧盟成员国国会尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），从而为越欧投资合作带来全方位的突破；同时，建议欧盟委员会（EC）对越南在打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞工作中所做出的努力予以认可，并尽早取消针对越南出口海产品的IUU“黄牌”警告。

欧盟商会副主席让-雅克·布夫莱（Jean-Jacques Bouflet）分享道，欧洲商会希望越南与欧盟的全面战略伙伴关系能够转化为双方具体的合作机遇；同时强调，欧盟可以在资金和技术方面为越南提供支持，以助力越南实现快速且可持续增长的目标。

欧盟商会代表强调，双方加强在法律制定与执行方面的经验及最佳实践交流，将使管理机构、民众和企业共同受益。（完）

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。

越通社
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