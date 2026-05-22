解除IUU"黄牌"警告：金瓯省严格管理渔船 部署电子溯源

越通社金瓯省——5月22日，越南农业与环境部水产与渔监局同干豪乡人民委员会在干豪乡联合为金瓯省职能力量和渔民举办了打击非法、不报告和不受管制（IUU）的培训班。



培训班聚焦三个主要内容，包括通报欧盟的检查结果、宣传新规定以及部署电子溯源系统。该活动旨在提高渔民及涉渔组织、个人在捕捞中的认识和守法意识，与全国一道阻止和终结IUU捕捞。



目前，金瓯省有超过5100艘已登记渔船，总功率超过80万马力。其中，1914艘长度15米及以上的渔船已全部安装航程监控设备，信号同步上传至渔船管理系统。



金瓯省人民委员会副主席黎文史强调，该省坚决遏制、减少并逐步彻底消除辖区海域的IUU捕捞活动。重点目标是杜绝金瓯省渔船和渔民赴国外海域非法捕捞，与全国一道为解除欧盟的"黄牌"警告做出贡献。



该省还协调部署电子溯源系统和电子捕捞日志。据此，100%的渔船必须在已公布开放的渔港通过eCDT系统办理离港、靠港、进出泊位手续。各加工企业和水产品收购单位也必须在系统上实施产量监控和溯源档案管理，以确保出口水产品批次的透明度和合法性。（完）

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