推动越南地方与柬东北地区合作

越通社金边——5月19日至22日，越南驻柬埔寨大使阮明宇率工作代表团访问上丁省和桔井省，推动越南各地方与柬埔寨东北地区合作，加强两国经济联系、投资合作与民间交流。



据越通社驻柬埔寨记者报道，访问期间，阮明宇分别与两省领导举行工作会谈，走访当地越南投资企业，并与旅居越裔社群进行交流。



在桔井省，省长瓦通表示，桔井省与越南各地方特别是同奈省的合作关系在外交、经济、文化及民间交流等领域持续积极发展。双方于2026年2月签署合作备忘录，推动友谊、团结与可持续发展。瓦通表示，两国边界勘界立碑工作已100%完成，为建设和平稳定合作的边界线作出重要贡献。双方密切配合开展在柬牺牲的越南志愿军烈士遗骸搜寻归葬工作，自2001年以来已完成1819具遗骸的搜寻与归国。



桔井省领导感谢越南支持建设道路桥梁、学校、水渠等基础设施，并帮助困难民众，同时希望越南继续鼓励企业赴当地考察投资，特别是在农业、矿产开发和贸易等领域。





阮明宇高度评价桔井省的发展活力及越南企业的经营成效，特别是THACO Agri的大型橡胶和农业项目。他强调，到2030年阶段，经济合作正成为越柬关系的重要重点方向，两国正着力加强经济互联互通。阮明宇感谢桔井省政府积极配合搜寻、迁葬和迎回在柬牺牲的越南志愿军和专家遗骸，并为越裔社群稳定生活和融入当地社会创造便利条件。



桔井省省长瓦通（左）会见越南驻柬埔寨王国大使阮明宇。图自越通社



在上丁省，省长索索布特拉高度评价越南驻柬埔寨大使馆在推动两国友好关系中的作用，并对越南志愿军协助柬埔寨人民推翻波尔布特种族灭绝政权表示感谢。他表示，上丁省始终与越南有关部门密切配合，维护柬越友谊纪念碑，并开展越南志愿军遗骸搜寻工作。凭借丰富自然资源和特殊地理位置，该省希望吸引更多高科技农业和生态旅游投资项目。



近年来，上丁省积极推动与嘉莱、同奈、广义和庆和等越南各省通过企业论坛、代表团互访及合作协议签署等形式加强合作，进一步促进两国地方互联互通。



阮明宇相信上丁省将继续实现强劲发展，并建议当地继续为越南企业投资、扩大生产经营活动以及越裔社群长期稳定融入社会创造便利条件。



访问期间，阮明宇还与上丁省和桔井省高棉—越南协会常委会举行工作会谈，了解越裔社群生活状况、法律证件问题及面临的困难。他建议协会继续宣传和动员侨胞遵守柬埔寨法律，配合寻找可持续生计转型方案，同时关心并为子女接受教育、改善生活和融入当地社会创造条件。



工作代表团还走访了两省多家从事农业和矿产领域的越南企业。阮明宇在接受越南驻柬媒体采访时表示，目前共有约215个越南企业投资项目落户柬埔寨，注册总资本约30亿美元，使越南成为柬埔寨第五大投资来源国。近年来，越南驻柬大使馆与越南—柬埔寨企业协会密切配合，开展多项企业支持活动，组织投资论坛与对话，帮助企业纾困，推动两国经济合作。



阮明宇强调，地方合作正成为推动越柬经济、贸易和投资关系的重要动力，特别是在边境地区，为建设和平、友好、稳定与共同发展的边界线作出积极贡献。（完）

