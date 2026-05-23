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岘港开通连接俄罗斯、独联体与白俄罗斯直飞航线

5月23日，岘港市旅游促进中心与安克斯越南贸易与旅游有限责任公司在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎由安克斯越南与越捷航空合作运营的首趟莫斯科—岘港直飞航班抵达。该航班共载有377名旅客。

首批乘坐直飞航班抵达岘港的旅客在受到热情接待时显得兴奋不已。图自越通社
首批乘坐直飞航班抵达岘港的旅客在受到热情接待时显得兴奋不已。图自越通社

越通社岘港——5月23日，岘港市旅游促进中心与安克斯越南贸易与旅游有限责任公司在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎由安克斯越南与越捷航空合作运营的首趟莫斯科—岘港直飞航班抵达。该航班共载有377名旅客。

在欢迎仪式上，旅客们获赠鲜花与礼品，并欣赏了越南传统艺术表演。

这是岘港时隔多年首次恢复俄罗斯首都莫斯科至岘港的直飞航线，标志着俄罗斯游客市场与越南中部地区重新建立直接联系迈出重要一步。

据岘港市文化、体育与旅游局介绍，在对俄罗斯及独联体国家同步开展一系列旅游推广活动后，来自这些市场的赴岘港游客量实现积极增长。2026年前4个月，岘港共接待来自俄罗斯和独联体国家游客超过14.2万人次，占国际游客总量约3.7%，同比增长逾20%。

这一成果显示出重点国际市场推广战略取得积极成效，也体现了岘港对俄罗斯和独联体高端海滨度假游客的吸引力不断增强。

近年来，岘港在俄罗斯和独联体市场开展了多项大型宣传活动，包括参加2026年莫斯科国际旅游展——俄罗斯及东欧地区最大的旅游展会之一，岘港在展会上获评“最具吸引力目的地”；举办与俄罗斯媒体及旅游企业交流活动；迎接来自俄罗斯和独联体的首批航班；并组织国际旅行社考察团赴岘港踩线。

特别值得一提的是，岘港首次在Yango数字生态系统上开展国际宣传。Yango是俄罗斯及独联体国家广泛使用的科技与数字服务平台。通过打车、地图、地点搜索及数字广告等综合平台，岘港旅游形象被广泛推广至俄语用户群体。据统计，来自俄罗斯市场对岘港旅游网站的搜索、访问和互动量明显增长，俄语已成为岘港旅游信息平台使用频率较高的语言之一。

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首批直飞岘港航班旅客获赠鲜花与礼品。图自越通社

除目的地推广外，2026年夏季还见证了俄罗斯、独联体及白俄罗斯至岘港包机航线的大幅扩展。按计划，2026年4月1日至10月31日期间，安克斯越南将开通连接俄罗斯、独联体和白俄罗斯20座城市与越南岘港、芽庄、潘切及潘朗等重点旅游目的地的包机航班，预计总接待游客超过25万人次。

其中，仅岘港一地，从2026年4月16日至10月31日，安克斯越南计划运营来自俄罗斯、独联体和白俄罗斯12座城市的航线，包括莫斯科、符拉迪沃斯托克、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克、喀山、哈巴罗夫斯克、新库兹涅茨克、布拉戈维申斯克、巴尔瑙尔、明斯克、阿斯塔纳和阿拉木图。预计夏季旅游高峰期间，来自这些市场的赴岘港游客量将达到约6.816万人次。

岘港市旅游促进中心主任阮氏红探表示，增加来自俄罗斯、独联体和白俄罗斯的航班频次，不仅有助于岘港国际游客市场多元化，也体现了国际旅行社对岘港旅游吸引力及接待能力的信心。在国际旅游逐步恢复和重构的背景下，岘港正持续巩固其作为安全、富有体验感且极具吸引力的国际旅游目的地地位。（完）

图自越通社

越航自7月1日起加密河内至莫斯科航线班次

为满足越南与俄罗斯之间日益增长的出行需求，越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）将自7月1日起增加河内至莫斯科航线班次。新增航班将根据市场变化灵活运营，确保越南与国际市场之间的航空互联互通。

越通社
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