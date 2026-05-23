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越南加大在拉美最大展会上的贸易促进力度

在2026年ANTAD国际展会期间，越南的积极亮相吸引了墨西哥及拉美工商界的广泛关注。该展会是拉美地区零售、超市、酒店及餐饮行业最大的贸易平台之一，于5月19日至21日在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市举行。

国际企业在越南展位参观了解。图自越通社
国际企业在越南展位参观了解。图自越通社

越通社河内——在2026年ANTAD国际展会期间，越南的积极亮相吸引了墨西哥及拉美工商界的广泛关注。该展会是拉美地区零售、超市、酒店及餐饮行业最大的贸易平台之一，于5月19日至21日在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市举行。

据越通社驻墨西哥记者报道，越南驻墨西哥商务处在展会上设立贸易推广展区，重点介绍越南投资营商环境、生产能力以及加工食品、农产品、家居用品、消费品等优势出口产业。本届展会共吸引来自70个国家的1800多家企业参展，专业观众约5.2万人，地区知名分销集团如Chedraui、Soriana、Liverpool和Waldos等均参会。

越方在展会上重点推介将于9月3日至5日在胡志明市举行的"2026越南国际采购博览会"。许多墨西哥进口商表示，计划赴越南直接寻找供应来源，扩大合作伙伴网络，并与越南企业建立稳定供应链。

越南驻墨西哥商务处负责人阮氏庄表示，越来越多墨西哥企业认为，越南不仅是一个具有潜力的出口市场，更是亚洲极具竞争力的制造中心。她强调，通过专业展会建立直接联系，将有助于双方企业缩短市场距离，提高签约可能性。

展会期间，越南驻墨商务处还与多家进口商、物流合作伙伴及大型零售连锁企业举行工作会谈，了解市场需求。合作伙伴认为，越南商品在质量、设计以及供应能力方面不断提升，尤其是在食品、饮料和消费品领域。

按计划，越南驻墨西哥商务处将继续参加第32届COMCE大会、巴拿马EXPOCOMER展会及2027年ANTAD国际展会等大型活动，协助越南企业深入进入拉美分销体系，并继续推广越南国际采购博览会。

据越南海关数据，2026年前4个月，越墨双边贸易额达32.2亿美元，同比增长35.2%。其中，越南对墨出口额达27.5亿美元，同比增长34%；进口额达4.71亿美元，同比增长42.5%。（完）

越通社
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