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政府总理黎明兴赴广治省开展缅怀英烈祭祀活动

5月23日，在对广治省进行工作访问期间，越南政府总理黎明兴率中央工作代表团前往长山国家烈士陵园、广治古城国家特殊遗迹区以及20号决胜路八姑洞，向英雄烈士献花上香，以表达哀思和缅怀之情。

政府总理黎明兴在长山国家烈士陵园向各位烈士上香。图自越通社
政府总理黎明兴在长山国家烈士陵园向各位烈士上香。图自越通社

越通社广治省——5月23日，在对广治省进行工作访问期间，越南政府总理黎明兴率中央工作代表团前往长山国家烈士陵园、广治古城国家特殊遗迹区以及20号决胜路八姑洞，向英雄烈士献花上香，以表达哀思和缅怀之情。

在庄严肃穆的氛围中，黎明兴与中央工作代表团默哀一分钟，以表达对为争取民族独立、国家自由和人民幸福而献出自己的青春热血，目前长眠于长山国家烈士陵园的革命烈士的崇高敬意和深切缅怀。

长山国家烈士陵园位于槟达（Bến Tắt）山丘上，毗邻胡志明小道，是全国10263位烈士的安息之地，其中大多数为在抗美救国战争期间英勇牺牲的长山部队559团的烈士。

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政府总理黎明兴和各位代表前往20号决胜烈士纪念堂上香。图自越通社

随后，黎明兴一行前往广治古城国家特殊遗迹区献花、上香，默哀一分钟，深切缅怀在1972年保卫广治古城和广治市81昼夜战役中英勇牺牲的英雄烈士的丰功伟绩。

在越南人民抗美救国战争中，广治古城在民族历史上留下了光辉灿烂的一页，以其英勇顽强、坚决战斗的精神，在1972年“火红夏季”的81昼夜历史性战斗中，顽强保卫广治古城和广治市，谱写了革命英雄主义的壮丽史诗。这场战斗对巴黎谈判的胜利产生了重要影响，并为1975年春季总进攻创造了有利条件，最终实现南方完全解放和国家统一。

在此期间，黎明兴一行还前往20号决胜的八姑洞敬献花圈和上香，表达对当年在20号决胜路上八姑洞“火线”上英勇牺牲的8名冲锋青年和战斗力量的敬意和哀思。（完）

越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址敬献花圈、上香 图自越通社

苏林在广治省向英烈敬献花圈、上香

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。

越通社
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