政府总理黎明兴赴广治省开展缅怀英烈祭祀活动

越通社广治省——5月23日，在对广治省进行工作访问期间，越南政府总理黎明兴率中央工作代表团前往长山国家烈士陵园、广治古城国家特殊遗迹区以及20号决胜路八姑洞，向英雄烈士献花上香，以表达哀思和缅怀之情。



在庄严肃穆的氛围中，黎明兴与中央工作代表团默哀一分钟，以表达对为争取民族独立、国家自由和人民幸福而献出自己的青春热血，目前长眠于长山国家烈士陵园的革命烈士的崇高敬意和深切缅怀。



长山国家烈士陵园位于槟达（Bến Tắt）山丘上，毗邻胡志明小道，是全国10263位烈士的安息之地，其中大多数为在抗美救国战争期间英勇牺牲的长山部队559团的烈士。



政府总理黎明兴和各位代表前往20号决胜烈士纪念堂上香。图自越通社

随后，黎明兴一行前往广治古城国家特殊遗迹区献花、上香，默哀一分钟，深切缅怀在1972年保卫广治古城和广治市81昼夜战役中英勇牺牲的英雄烈士的丰功伟绩。



在越南人民抗美救国战争中，广治古城在民族历史上留下了光辉灿烂的一页，以其英勇顽强、坚决战斗的精神，在1972年“火红夏季”的81昼夜历史性战斗中，顽强保卫广治古城和广治市，谱写了革命英雄主义的壮丽史诗。这场战斗对巴黎谈判的胜利产生了重要影响，并为1975年春季总进攻创造了有利条件，最终实现南方完全解放和国家统一。



在此期间，黎明兴一行还前往20号决胜的八姑洞敬献花圈和上香，表达对当年在20号决胜路上八姑洞“火线”上英勇牺牲的8名冲锋青年和战斗力量的敬意和哀思。（完）

