☕️越通社新闻下午茶（2026.5.23）

越南政府总理黎明兴为在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士默哀。图自越通社

越通社河内——·5月23日上午，越南政府总理黎明兴在九号国家烈士陵园出席28具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸吊唁、追悼及安葬仪式。该活动由广治省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会联合举办，现场庄严肃穆。全文



·5月23日，在对广治省进行工作访问期间，越南政府总理黎明兴率中央工作代表团前往长山国家烈士陵园、广治古城国家特殊遗迹区以及20号决胜路八姑洞，向英雄烈士献花上香，以表达哀思和缅怀之情。全文



·5月19日至22日，越南驻柬埔寨大使阮明宇率工作代表团访问上丁省和桔井省，推动越南各地方与柬埔寨东北地区合作，加强两国经济联系、投资合作与民间交流。



·在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将于5月22日在莫斯科与俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫大将共同主持第二次越俄海洋领域磋商会议，并签署《2026-2030年海洋领域合作计划》。



· 5月22日，越南国防部召开2026年推进信息提供、线上公共服务、档案及行政审批结果数字化工作会议。越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将主持会议。阅读全文



·5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。



2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕。图自phunuonline.com.vn

·2026年第22届会安-日本文化交流活动开幕式22日晚在岘港市广富坊三清海滨广场举行。全文



·总部设在美国的物流专网Morethanshipping.com21日刊登文章评价称，越南正在悄然深入推进各项改革，并且成为2026—2035年阶段投资者首选目的地。



·5月22日，越南农业与环境部水产与渔监局同干豪乡人民委员会在干豪乡联合为金瓯省职能力量和渔民举办了打击非法、不报告和不受管制（IUU）的培训班。



·据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

首批乘坐直飞航班抵达岘港的旅客在受到热情接待时显得兴奋不已。图自越通社

·5月23日，岘港市旅游促进中心与安克斯越南贸易与旅游有限责任公司在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎由安克斯越南与越捷航空合作运营的首趟莫斯科—岘港直飞航班抵达。该航班共载有377名旅客。阅读全文



·5月22日，太阳富国航空公司（Sun PhuQuoc Airways，SPA）正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。



·5月22日晚，第22届2026年会安—日本文化交流节在岘港市广富坊三清海洋广场开幕。该活动不仅是年度文化交流盛会，更是越日两国历史记忆与现实的交汇，是两国人民友好交往的延续，也是回顾多代人共同培育的文化、人文价值与友谊精神的重要契机。



·在5月21日于中国澳门特别行政区举行的2026年亚洲艺术电影节（AAFF）颁奖典礼上，导演黎光（Leon Lê）凭借电影《奇南客栈》（越南语片名：Quán Kỳ Nam）荣获最佳导演奖。



·5月22日，东盟—韩国甲烷减排合作项目（AKCMM）在印度尼西亚正式启动，旨在加强废弃物管理并加快履行东盟气候行动承诺。全文



·越南电子商务正进入爆发式增长阶段，成为数字经济的重要增长动力之一。预计到2025年，越南电商市场规模将达到320亿美元，占商品和服务零售总收入近12%，年均增长率保持在20%以上，位居东南亚地区前列。



·丽江古城和玉龙雪山正成为深受越南游客欢迎的两大热门旅游目的地，同时也为越南与中国云南省敞开旅游合作大门。



·为了使环境保护和可持续城市发展的目标具体化，河内市正在抓紧完善“河内市一环内低排放区”方案。设立低排放区被视为一项突破性举措，不仅旨在控制市中心日益严重的空气污染状况，更是推动绿色交通转型进程的杠杆，力争打造一个智慧、清洁和可持续发展的首都。（完）