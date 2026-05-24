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“光明的明天”基金会募捐超2.2万亿越盾 资助贫困癌症患者

5月23日晚，2026年“光明的明天”募捐艺术交流活动在胡志明市举行，共募集善款超过2.238万亿越盾。这些资金由企业、社会组织和爱心人士共同捐赠，将用于帮助全国范围内的贫困癌症患者。

越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶亲切看望并鼓励正在胡志明市第二儿童医院接受治疗的患儿。图自越通社。
越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶亲切看望并鼓励正在胡志明市第二儿童医院接受治疗的患儿。图自越通社。

越通社胡志明市——5月23日晚，2026年“光明的明天”募捐艺术交流活动在胡志明市举行，共募集善款超过2.238万亿越盾。这些资金由企业、社会组织和爱心人士共同捐赠，将用于帮助全国范围内的贫困癌症患者。

本次活动由“光明的明天”癌症患者援助基金会主办，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶，以及卫生部、胡志明市领导等出席。活动融合艺术表演与慈善精神，传递“没有人应独自与癌症抗争”的理念。多位知名艺人登台献艺，通过感人至深的节目，特别是贫困癌症患者与病魔抗争的真实故事，引起现场广泛共鸣。

范氏清茶在致辞中对卫生部和基金会15年来的努力给予高度评价。她表示，该基金会已成为全国数万名癌症患者的重要依靠。目前，已有超过5万名贫困癌症患者获得治疗费用、药品及医疗服务支持，许多家庭因此渡过难关，不少孩子也得以重返校园。

范氏清茶强调：“及时的关爱与帮助，不仅为患者创造更好的治疗条件，更坚定他们与病魔抗争的信心和勇气。”她呼吁企业、爱心人士及全社会继续携手同行，不让任何一位贫困癌症患者在求生的路上孤军奋战。

基金会副主席、副教授、医学博士黎文广表示，成立15年来，基金会累计募集善款超过5万亿越盾，帮助了5.3万多名贫困癌症患者，为1.2万多名患者提供靶向治疗药物，并为全国8万多人提供免费癌症筛查。

活动期间，基金会还启动了2026年“百万爱心送给癌症患者”行动。民众可通过银行应用程序扫描VietQR二维码进行捐赠，所有善款信息将在1400国家人道信息门户网站上公开透明。

当天早些时候，为迎接“六一”国际儿童节，基金会还与第二儿童医院联合开展慰问活动，向包括160名癌症患儿在内的260名住院儿童赠送礼物。范氏清茶副总理亲临现场，鼓励孩子们勇敢战胜病魔，早日康复，重返校园与正常生活。（完）

附图 图自越通社

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越通社
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