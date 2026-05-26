越南——极具吸引力的投资热土

越通社河内——越泰商务论坛预计将于2026年5月28日在泰国曼谷举行。



此次论坛正值越共中央总书记、国家主席苏林于5月27日至29日对泰国进行正式访问期间举行，预计将汇聚两国数百名两国企业界领导及代表。双方将围绕合作构想、商业计划和投资项目深入交换意见，并有望签署总额达数亿美元的合作协议。



越南——泰国企业的投资热土



据越南财政部外国投资局最新统计数据显示，截至今年4月底，泰国在越有效投资项目累计达805个，注册资本总额超过154亿美元。凭借这一成果，泰国已成为越南第八大外资来源国，同时在对越投资的东盟国家中位列第二。泰国企业在越的主要投资领域覆盖加工制造、风力发电、石油化工、房地产以及批发零售等。





越南泰国工商会（ThaiCham）统计，对越投资规模最大的五大泰国集团分别为：暹罗水泥集团（SCG）、ThaiBev、中央集团（Central Group）、正大集团（C.P. Group）以及安美德集团（Amata Corporation）。



越南驻泰国孔敬总领事丁黄灵对此评价认为，对泰国企业而言，越南市场蕴含着不容错过的商机。泰国企业若能深耕越南市场，与越南伙伴建立紧密合作关系并制定长期商业规划，在不久的将来，越南有望成为其核心市场和极具潜力的投资基地。



在反向投资方面，越南目前在泰有效投资项目近20个，在对泰投资的80个国家和地区中排名第33位，投资项目主要集中在加工制造、房地产和批发零售等领域。



深化双方务实合作



泰国目前是越南在东南亚地区的最大贸易伙伴。2025年，双边贸易进出口总额达220.7亿美元。两国已确立战略目标，推动双边贸易额早日达到250亿美元。今年前4个月，双边贸易额已达86亿美元。其中，越南对泰出口额达37.6亿美元，同比增长36.2%；自泰进口额达48.4亿美元，同比增长15%。



为进一步巩固经济根基，越泰两国同意深化两国央行间的经验交流与务实合作，特别是在跨境支付、银行检查监督以及金融创新等领域。



此外，双方一致同意高效利用两国共同参与的经济合作框架及自由贸易协定（FTA），承诺协同落实《东盟印太展望》和《2040年APEC布特拉加亚愿景》，切实造福两国地方、企业和人民。



面对全球生产布局与供应链重塑的趋势，越泰两国已成立联合工作组，以加强两国供应链的互联互通，特别是在农业、石化、机械、电子零部件和物流等具有优势互补和双边互利的领域，同时致力于在双方均具潜力和优势的领域构建新的供应链。



预计，两国职能部门将举行工作会谈，以进一步推动在科技创新领域的合作。此外，双方还承诺加强在数字经济领域的深度合作，重点聚焦跨境交易、电子商务和数字金融服务等具有发展潜力的领域，从而为两国乃至本地区的贸易、投资、旅游和金融一体化进程提供更多便利。

在基础设施联通方面，两国承诺优化航空、陆路和水路运输航线，增加两国间直飞航班频次，并积极研究深化旅游合作的切实举措。 （完）