时政

塑造越泰全面战略伙伴关系新格局

应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔和夫人的邀请， 越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人以及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。次方前夕，泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚就此访重点内容及双方关系发展前景接受了媒体记者的采访。

泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚。图自越通社
泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚。图自越通社

越通社河内——应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔和夫人的邀请， 越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人以及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。次方前夕，泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚就此访重点内容及双方关系发展前景接受了媒体记者的采访。

乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚强调，苏林此次访问具有重要意义。这是越共十四大召开后，以及越南新一届领导班子完成组建后，越南最高领导人首次对泰国进行正式访问。泰国也成为苏林此次访问部分东盟国家旅程中的第一站。

此访恰逢两国建交50周年（1976—2026），充分体现两国高度互信、相互尊重以及深厚情谊。

从战略层面来看，此访的核心成果是双方讨论通过《2026—2031年行动计划》（POA）以推动全面战略伙伴关系框架落到实处。

在国际环境充满挑战的背景下，两国领导人面对面交流与磋商，有助于进一步增进双方互信，共同应对能源安全、粮食安全以及跨国犯罪等问题。

提及越泰双边关系近年来所取得的显著成效时，乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚强调，当前双边合作关系正处于历史上最好的发展时期，并且持续迈上新台阶。去年，双方一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系——越南与其他国家建立的最高层级合作关系。

在经济领域，尽管全球经济面临诸多冲击和挑战，越泰双边贸易金额仍保持强劲增长，目前已突破230亿美元大关，并且正朝着250亿美元的目标稳步迈进。在投资方面，泰国在越南重要外商投资来源地中的排名从第九位上升至第八位。这充分反映了泰国民营企业对越南政府营造良好营商环境政策的坚定信心。

除了经济合作外，民间交流也是两国关系极为坚实的基础。国防安全合作也取得令人印象深刻的成果。

乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚指出，两国经济合作互补性较强，目前正重点推动“三个对接”（供应链对接、地方经济对接和绿色经济对接）战略取得实效。

此外，金融科技（Fintech）、数字银行和二维码支付等新兴领域也蕴藏着巨大合作潜力。泰国还希望与越南深化航空、医疗保健和卫生健康等直接影响到民众生活质量的领域合作关系。

从区域层面来看，东盟当前正面临来自内部和外部的诸多挑战。越南与泰国均持着决定建设和平、稳定、以规则为基础的地区秩序，维护东盟团结与中心地位，在处理与大国关系时坚持平衡方针，努力使本地区远离冲突，重点推动经济社会发展的共同立场。

此外，双方正密切协调合作，共同维护海上安全与航行自由，恪守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法。

乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚同时表示，能源危机和气候变化是当前并行存在的两大挑战。在能源安全方面，两国开展电力领域投资合作项目有望为东盟电网倡议（ASEAN Power Grid）作出贡献，双方甚至可以成立合资企业并对东盟其他国家进行投资。

在应对气候变化方面，越泰两国均承诺实现“净零排放”（Net Zero）目标。两国逐步淘汰高污染、高排放产业，加快向绿色经济模式转型。

苏林此访必将进一步深化两国源远流长、牢固深厚的友谊，推动越泰全面战略伙伴关系迈上新台阶，并为建设自强、繁荣的东盟做出切实贡献等。（完）

越通社
#越泰 #全面战略伙伴关系 #新格局 #苏林 #能源安全 #应对气候变化 泰国 越南
关注 VietnamPlus

能源安全

从决议到实践

融入国际

绿色转型

数字化转型

气候变化

相关新闻

以下是您提供的图片说明的中文翻译： 越共中央总书记、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任苏林在2026年3月18日召开的中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务会议上发表指导讲话。图自越通社

📝时评：让敌对论调失声：反腐败绝不是“作秀”

无论敌对势力如何歪曲、狡辩，都无法否认越南现实生活中发生的深刻变化，也无法抹杀越南党和国家建设廉洁、清明、为民服务领导体系的坚定决心。2026年，越南反腐败、反浪费、反消极工作被确定为“更加坚决、更加有效、更加可持续”，这是越共中央总书记苏林作出的明确指示。

更多

泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章。图自越通社

泰媒聚焦苏林访问乌隆他尼的历史意义

5月25日，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发了题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章，聚焦越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问。

报道截图 图自越通社

新加坡媒体：越新合作关系日益具有战略意义

据越通社驻新加坡记者报道，新加坡《AsiaInvest Singapore》网站5月25日发表题为《新加坡—越南：在全球格局变化背景下加强经济合作》的文章，认为越南与新加坡的合作关系对东盟的增长、互联互通和适应能力正变得日益重要。

菲律宾专家研究提高水稻生产效率。图片来源：PIA.GOV.PH

越南与菲律宾合作保障粮食安全

2026年是越南与菲律宾合作满50周年。两国地理相近，同为东盟成员国。进入越菲关系新发展阶段，两国决心挖掘合作潜力，其中包括大米贸易合作——双边关系中的一个亮点，尤其是在全球粮食安全形势面临诸多变动的背景下。

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：河内必须率先发展保障性租赁住房

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为讨论并商定保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

越南驻新加坡大使陈福英接受了越通社驻新加坡记者的专访。图自越通社

推动越新关系迈上新高度 提升越南国际地位

值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对新加坡进行国事访问、出席香格里拉对话并发表演讲之际，越南驻新加坡大使陈福英就此次访问的意义以及将越新关系提升至新高度的前景，接受了越通社驻新加坡记者的专访。

越柬友好协会与柬越友好协会在胡志明市头顿坊联合举行第四次联席会议。图自越通社

越柬友谊再加深

5月25日，越柬友好协会与柬越友好协会在胡志明市头顿坊联合举行了第四次联席会议（2022-2027年阶段）。会议重点评估了两会2025年协调活动成果、2026年协调活动方向，促进边境省份民间友好活动经验交流等，从而为进一步巩固新形势下越柬两国人民之间的友谊作出贡献。

2026年5月8日下午，越南政府总理黎明兴在菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间会见了泰国总理阿努廷·参威拉军。图自越通社

泰媒：苏林总书记、国家主席访泰将成为未来十年双边关系的重要里程碑

据越通社驻曼谷记者报道，泰国《The Standard》报5月24日发表题为《苏林总书记、国家主席访泰：泰越半个世纪关系与新世界秩序下不容错失的机遇》的文章指出，越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问，不仅具有庆祝两国建交50周年的外交意义，更有望成为塑造未来十年双边关系的重要里程碑。

双方企业交流沟通。图自越通社

推动越泰全面战略伙伴关系强劲发展

应泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。

老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目。图自 越通社。

老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目

据越通社驻老挝记者报道，5月23日，老挝国会副主席顺通·赛雅佳前往老挝色贡省达昌县，视察越方集团达昌铝土矿开采与氧化铝加工综合项目实施进度。该项目是越老两国政府经济合作框架下的重点工业项目。