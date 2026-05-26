塑造越泰全面战略伙伴关系新格局

越通社河内——应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔和夫人的邀请， 越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人以及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。次方前夕，泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚就此访重点内容及双方关系发展前景接受了媒体记者的采访。



乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚强调，苏林此次访问具有重要意义。这是越共十四大召开后，以及越南新一届领导班子完成组建后，越南最高领导人首次对泰国进行正式访问。泰国也成为苏林此次访问部分东盟国家旅程中的第一站。



此访恰逢两国建交50周年（1976—2026），充分体现两国高度互信、相互尊重以及深厚情谊。



从战略层面来看，此访的核心成果是双方讨论通过《2026—2031年行动计划》（POA）以推动全面战略伙伴关系框架落到实处。



在国际环境充满挑战的背景下，两国领导人面对面交流与磋商，有助于进一步增进双方互信，共同应对能源安全、粮食安全以及跨国犯罪等问题。



提及越泰双边关系近年来所取得的显著成效时，乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚强调，当前双边合作关系正处于历史上最好的发展时期，并且持续迈上新台阶。去年，双方一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系——越南与其他国家建立的最高层级合作关系。



在经济领域，尽管全球经济面临诸多冲击和挑战，越泰双边贸易金额仍保持强劲增长，目前已突破230亿美元大关，并且正朝着250亿美元的目标稳步迈进。在投资方面，泰国在越南重要外商投资来源地中的排名从第九位上升至第八位。这充分反映了泰国民营企业对越南政府营造良好营商环境政策的坚定信心。



除了经济合作外，民间交流也是两国关系极为坚实的基础。国防安全合作也取得令人印象深刻的成果。



乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚指出，两国经济合作互补性较强，目前正重点推动“三个对接”（供应链对接、地方经济对接和绿色经济对接）战略取得实效。



此外，金融科技（Fintech）、数字银行和二维码支付等新兴领域也蕴藏着巨大合作潜力。泰国还希望与越南深化航空、医疗保健和卫生健康等直接影响到民众生活质量的领域合作关系。



从区域层面来看，东盟当前正面临来自内部和外部的诸多挑战。越南与泰国均持着决定建设和平、稳定、以规则为基础的地区秩序，维护东盟团结与中心地位，在处理与大国关系时坚持平衡方针，努力使本地区远离冲突，重点推动经济社会发展的共同立场。



此外，双方正密切协调合作，共同维护海上安全与航行自由，恪守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法。



乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚同时表示，能源危机和气候变化是当前并行存在的两大挑战。在能源安全方面，两国开展电力领域投资合作项目有望为东盟电网倡议（ASEAN Power Grid）作出贡献，双方甚至可以成立合资企业并对东盟其他国家进行投资。



在应对气候变化方面，越泰两国均承诺实现“净零排放”（Net Zero）目标。两国逐步淘汰高污染、高排放产业，加快向绿色经济模式转型。



苏林此访必将进一步深化两国源远流长、牢固深厚的友谊，推动越泰全面战略伙伴关系迈上新台阶，并为建设自强、繁荣的东盟做出切实贡献等。（完）





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