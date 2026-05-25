

越通社胡志明市——5月25日，越柬友好协会与柬越友好协会在胡志明市头顿坊联合举行了第四次联席会议（2022-2027年阶段）。会议重点评估了两会2025年协调活动成果、2026年协调活动方向，促进边境省份民间友好活动经验交流等，从而为进一步巩固新形势下越柬两国人民之间的友谊作出贡献。



越共中央委员、国会副主席、越柬友好协会主席阮氏清；柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国团结发展阵线国家委员会主席、柬越友好协会主席梅森安共同主持会议。



阮氏清表示，2025年，越柬传统友好与全面合作关系继续得到巩固和良好发展。在此背景下，民间外交及两会的协调合作继续发挥重要桥梁作用，为巩固两国关系的坚实社会基础作出贡献。



就2026年下半年及纪念越柬建交60周年的2027年的活动内容达成一致后，阮氏清强调：两会将继续协调落实好若干重点任务，即继续大力推进向两国会员及各界人民，特别是年轻一代，广泛宣传和教育越柬团结、友谊与全面合作的传统，内容丰富、形式多样、切合实际；同时提高认识，警惕旨在分裂两国关系的错误和歪曲信息。



与此同时，双方加强各级协会，特别是边境地方之间的代表团互访与友好交流；继续配合开展社会民生、社区扶助活动，特别是在边境地区、偏远地区、困难地区以及受自然灾害、疫情影响的地区。

越南国会副主席、越柬友好协会主席阮氏清向柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国团结发展阵线国家委员会主席、柬越友好协会主席梅森安赠送纪念品。图自越通社

梅森安在会上表示，近年来，两国关系发展非常良好。双方在政治、外交、国防、安全、经济、贸易、旅游、文化和科学等多个领域推进了合作。柬埔寨对越南在过去和现在给予的宝贵支持与帮助表示深切感谢。



梅森安表示，越柬友好协会和柬越友好协会通过代表团互访、文化交流、社会工作，以及青年、妇女和企业家对接等多项活动，在促进民间外交方面发挥了重要作用。



得益于两会的积极活动，2025年越柬两国双边贸易额已增至110亿美元，预计未来将达到200亿美元，符合两国领导人的承诺。越南目前是柬埔寨的第二大贸易伙伴，也是柬埔寨在东盟中的最大贸易伙伴。截至目前，越南在柬埔寨有219个有效投资项目，注册资本总额为29.5亿美元，跻身对柬直接投资最多的前五大东盟投资者之列。（完）