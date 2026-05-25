马来西亚收紧对社交媒体网络诈骗内容的控制

越通社河内——据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚通讯部24日表示，在获要求删除的逾27.1万条内容中，有91%涉及网络诈骗和网络赌博，其中脸书是记录到相关违规内容比例最高的平台。



马来西亚通讯部长法米·法兹尔（Fahmi Fadzil）表示，从1月1日至5月23日，马来西亚通讯与多媒体委员会（MCMC）已要求各社交媒体平台运营商删除271472条违规内容。其中，在脸书平台上发现的网络赌博内容占81%，网络诈骗内容占58%。



马来西亚通讯部长透露，2025年期间，马来西亚各家银行通过其自身的安全机制，成功拦截了诈骗分子企图骗取的约12亿林吉特（约合3亿美元）资金。然而据估计，去年诈骗网络仍给马来西亚民众造成了高达27亿林吉特（约合6.8亿美元）的损失。



在2026年网络反诈骗跨部门会议结束后发表的讲话中，法米部长表示，各方已提议成立一个由执法机构、监管部门、电信企业和银行机构组成的特别委员会，旨在加强协调，全面、持续地打击诈骗犯罪。该委员会预计将在相关内容提交内阁后的2至3周内正式组建。



法米认为，这是迅速识别诈骗犯罪新手段的必要举措，同时能确保各项执行措施得以同步部署。（完）

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