泰媒：苏林总书记、国家主席访泰将成为未来十年双边关系的重要里程碑

越通社河内——据越通社驻曼谷记者报道，泰国《The Standard》报5月24日发表题为《苏林总书记、国家主席访泰：泰越半个世纪关系与新世界秩序下不容错失的机遇》的文章指出，越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问，不仅具有庆祝两国建交50周年的外交意义，更有望成为塑造未来十年双边关系的重要里程碑。



文章指出，此访正值越南与泰国于2025年5月将双边关系提升为全面战略伙伴关系之后。双方同时签署了8项合作备忘录，并通过了包含34项内容的联合声明，被评价为两国关系史上最全面的合作框架。



文章还强调了苏林总书记、国家主席在越南新发展阶段中的领导作用，认为越南正大力推进各项主张与国际承诺的落实。



在分析双边合作前景时，文章认为，两国正朝着“持久和平、增长与未来”三大支柱迈进。在经济领域，双方设定了尽快将双边贸易额提升至250亿美元的目标，并推动包括供应链对接、地方经济对接和绿色经济对接在内的“三个对接”战略。



《The Standard》指出，在全球供应链重构的背景下，越南与泰国具备互补合作的潜力。越南在电子工业和高科技人力资源方面具有优势，而泰国则在电动汽车、石化工业和物流基础设施方面占据优势。文章认为，加强互联互通而非直接竞争，将为两国经济带来共同利益。



除经济合作外，文章还提及双方有望在安全、打击跨国犯罪、数字经济、人工智能及绿色能源转型等领域扩大协调合作。《The Standard》认为，推动务实合作机制将有助于两国更有效应对区域新挑战。



在地缘政治层面，文章指出，在大国战略竞争、东海局势及能源安全等多重因素影响下，越泰关系的重要性日益凸显。作者认为，加强两个东盟主要经济体之间的合作，将有助于巩固东盟的中心地位，并为两国拓展更大战略空间。



文章写道，半个世纪的泰越关系证明，曾处于冷战对立阵营的两个国家，依然能够建立深厚合作关系，成为贸易额接近200亿美元的贸易伙伴以及全面战略伙伴。50年的历程并非一帆风顺，但发展方向始终十分明确。



文章认为，苏林总书记、国家主席此次访问正值多重因素交汇之际：两国拥有历史上最全面的合作框架，同时面临贸易战、能源危机压力，以及两国经济互补性大于竞争性的现实。如果双方能够将愿景转化为具体成果，两国人民将直接从中受益。



文章表示，在一个经济与地缘政治日益分化的世界中，像泰国和越南这样GDP总量达1.1万亿美元、总人口约1.7亿的中等国家，还有比错失机遇更好的选择吗？因此，苏林总书记、国家主席此次访问，不仅是一次外交纪念活动，更有望成为提升双边经济伙伴关系、共同应对新世界秩序的重要契机。（完）



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