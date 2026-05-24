越南政府常务副总理：公开、透明、审慎评估每一个特赦对象

越通社河内——5月24日下午，在2026年特赦名单审核会议上，越共中央政治局委员、政府常务副总理、2026年特赦咨询委员会主席范家足强调了公开、透明、审慎评估每一个特赦对象的要求。



范家足表示，对犯罪者的人道关怀和宽大处理体现了越南民族的传统美德。越南法律既体现对犯罪者的严明，坚决严惩主谋、头目、顽固抵抗、危险屡犯的对象，同时对诚恳、立功赎罪、悔改的犯罪者宽大处理，为其改正错误，成为对社会有用的善良公民创造便利条件。



自国会颁布《特赦法》以来，从2009年至今，越南共实施了12次特赦，对超过11.8万人予以特赦。绝大多数被特赦者返回居住地，稳定生活并诚实劳动。被特赦者再犯罪率相对较低。特赦工作确保了政治、法律和对外任务的要求，得到国内人民的赞同和国际舆论的高度评价。



范家足同时表示，在庆祝南方解放、国家统一51周年（1975.4.30 – 2026.4.30）和越共十四大、第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会选举取得圆满成功之际，为实施《特赦法》，国家主席于4月7日颁布了关于2026年特赦工作的第457/QĐ-CTN号决定并于4月9日颁布了关于成立特赦咨询委员会的第481/QĐ-CTN决定。

政府常务副总理范家足发表讲话。图自越通社

会议上，特赦咨询委员会将审查符合赦免条件和不符合赦免条件的囚犯档案，同时根据国家主席决定，审议正在暂缓执行有期徒刑、满足特赦条件的人员名单档案。

据报告，2025年两次特赦共22089人中，仅13人再次犯罪，占0.06%。历次特赦取得的成果，得到了国内民众的普遍认同与支持，也受到国际舆论的高度评价。这充分证明并再次彰显了党和国家在促进和保护人权方面所秉持的公正、平等的一贯方针、政策。

公安部认为，为使2026年特赦工作取得良好效果，各级各部门和地方需要关注被特赦者返回地方的重新融入社会工作，集中加强宣传，提高各级党委、地方政府、政治社会组织、团体和人民群众的认识和责任，避免歧视，帮助被特赦者消除犯罪感。此外，各相关方要做好跟踪、教育、帮助、职业培训和为被特赦者返回社区诚实劳动创造就业等工作，最大限度减少再犯罪与违法行为。



对于生活困难的特赦人员，应当鼓励、动员各行业、团体、社会经济组织关心，提供支持，使其能够稳定生活，顺利融入社会。



本次会议结束后，特赦咨询委员会将汇总，并呈报国家主席符合特赦条件的囚犯名单，供审议决定。（完）