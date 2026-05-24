☕️越通社新闻下午茶（2026.5.24）

越共中央政治局委员、政府常务副总理、2026年特赦咨询委员会主席范家足在2026年特赦名单审核会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内 —— 5月24日下午，在2026年特赦名单审核会议上，越共中央政治局委员、政府常务副总理、2026年特赦咨询委员会主席范家足强调了公开、透明、审慎评估每一个特赦对象的要求。 全文



·《不扩散核武器条约》（NPT RevCon）第十一次审议大会23日在纽约联合国总部闭幕。大会主席、越南常驻联合国代表杜雄越在闭幕致辞中表示，尽管各方未能达成共识文件，但在当前动荡、分裂、缺乏互信的国际背景下，所有成员国依然朝着建设无核武器世界的共同目标，积极开展对话。 全文



·越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强在越共中央总书记、国家主席苏林正式访问泰国前夕接受了媒体的采访。



·越南建设部近日颁布关于越南民用航空安全计划的通知，其中明确了“越南民航安全绩效指标”。该通知自2026年7月1日起正式生效。



·5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。 全文

越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶亲切看望并鼓励正在胡志明市第二儿童医院接受治疗的患儿。图自越通社

·据越通社驻老挝记者报道，5月23日，老挝国会副主席顺通·赛雅佳前往老挝色贡省达昌县，视察越方集团达昌铝土矿开采与氧化铝加工综合项目实施进度。该项目是越老两国政府经济合作框架下的重点工业项目。 全文



·在“确保数据与电子身份信息安全：构建数字生态系统信任”专题研讨会上，来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校表示，世界各国都将数据视为“新型石油”。对越南而言，数据也被确定为重要国家资源，是数字经济和数字化转型的“命脉”。保障数据安全是国家数字化转型进程中的紧迫要求。 全文



·越南首次以主宾国身份参加第21届圣彼得堡国际图书展，助力推广越南文化、出版业，促进越南与俄罗斯联邦之间的民间交流。



·5月23日，在德国工作访问期间，北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈，旨在推动与德国企业在科技、工业、农业、文化及人力资源开发等领域的投资对接与合作。



·5月23日晚，2026年VTV9-平田国际女排杯在西宁省落幕。决赛中，中国江苏队以3比0战胜东道主VTV平田隆安队，以全胜战绩夺得冠军，展现出强大的整体实力。



5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。图自越通社

·5月23日晚，2026年“光明的明天”募捐艺术交流活动在胡志明市举行，共募集善款超过2.238万亿越盾。这些资金由企业、社会组织和爱心人士共同捐赠，将用于帮助全国范围内的贫困癌症患者。



·每逢农历十月底，当迎来年内最后一季山稻收获季节时，乂安省娥眉乡那银村傣族妇女们便开始忙碌起来，精心筹备制作黑色粽子的各种原材料。



·5月23日晚，岘港市文化体育与旅游局与越南摔跤联合会及相关单位联合举行2026年亚洲各年龄组摔跤锦标赛开幕式。（完）

