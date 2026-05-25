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越共中央书记处常务书记陈锦秀出席在河静省举行的烈士追悼会及遗骸安葬仪式

5月25日上午，在河静省思美乡的南（Nầm）烈士陵园，河静省委、省人民议会、省人民委员会、越南祖国阵线河静省委员会为在老挝战场上牺牲的9具越南志愿军和专家烈士遗骸举行了追悼和安葬仪式。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席。

越共中央书记处常务书记陈锦秀与各位代表怀着崇敬之情，敬献花圈、上香，向烈士英灵鞠躬致意。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀与各位代表怀着崇敬之情，敬献花圈、上香，向烈士英灵鞠躬致意。图自越通社

越通社河静省——5月25日上午，在河静省思美乡的南（Nầm）烈士陵园，河静省委、省人民议会、省人民委员会、越南祖国阵线河静省委员会为在老挝战场上牺牲的9具越南志愿军和专家烈士遗骸举行了追悼和安葬仪式。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席。

在庄严肃穆而感人的氛围中，陈锦秀与各位代表怀着崇敬之情，敬献花圈、上香，向烈士英灵鞠躬致意，对为民族解放事业和履行崇高国际义务而奉献青春、英勇战斗牺牲的英烈们，表达无限哀悼与深切感恩。

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越共中央书记处常务书记陈锦秀向河静省烈士遗骸搜寻归葬队赠送慰问品。图自越通社

在充满哀思的仪式上，河静省人民委员会副主席阮氏月宣读祭文时强调：在民族解放抗战中，响应祖国的神圣号召，数万名越南青年和干部跨越长山山脉，与老挝军队和人民并肩作战，共同抗击侵略者。为完成这一崇高神圣的任务，众多越南志愿军战士和专家在老挝土地上英勇牺牲，为两国革命的辉煌胜利作出了巨大贡献，缔造和培育了越老两国忠贞不渝、纯洁无瑕的伟大友谊、特殊团结与亲密关系。

秉承越南民族“饮水思源”的传统美德，落实两党、两国及两国政府的主张，自1999年至今，在老挝党、国家和人民的支持下，河静省特别工作组和烈士遗骸搜寻归葬队翻山越岭、涉水渡河，克服重重困难，搜寻、收迁并挖掘了835具烈士遗骸（其中在2025-2026年旱季收迁了9具）。

祖国和人民将永远铭记各位烈士的功绩，并深切感恩为两国献出亲爱而忠诚勇敢的儿女、为两个民族的独立、自由以及人民的和平与幸福而英勇战斗牺牲的家庭。各位烈士的英勇牺牲将与祖国山河永存，并永远是后世子孙学习爱国主义精神和崇高国际主义精神的光辉榜样。（完）

越通社
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