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老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目

据越通社驻老挝记者报道，5月23日，老挝国会副主席顺通·赛雅佳前往老挝色贡省达昌县，视察越方集团达昌铝土矿开采与氧化铝加工综合项目实施进度。该项目是越老两国政府经济合作框架下的重点工业项目。

老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目。图自 越通社。
老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目。图自 越通社。

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，5月23日，老挝国会副主席顺通·赛雅佳前往老挝色贡省达昌县，视察越方集团达昌铝土矿开采与氧化铝加工综合项目实施进度。该项目是越老两国政府经济合作框架下的重点工业项目。

顺通·赛雅佳在工作会议上高度评价越方集团在项目实施过程中所作出的努力，认为该项目对色贡省经济社会发展具有重要意义，有助于创造就业、提高民众收入和增加地方财政收入。他建议投资方继续按计划加快推进各项工程进度，确保工程质量和劳动安全，严格遵守老挝关于投资、矿产开采、土地使用及环境保护等方面的规定。同时，企业应加强与地方政府协调配合，重视社会保障、人才培养及为项目区居民创造可持续就业机会。

在强调两国战略合作意义时，顺通·赛雅佳表示，越南在老挝的投资项目应在实现经济效益的同时注重可持续发展，为巩固“老越、越老”伟大友谊、特殊团结与全面合作关系作出贡献。

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老挝人民革命党中央书记处书记、国会副主席顺通·赛雅佳一行在项目现场与越方集团领导合影。图自越通社。

越方集团代表表示，该项目旨在有效开发老挝矿产资源，形成从矿石开采、选矿到深加工的完整产业链，为推动地方经济发展作出贡献。项目包括两个主要组成部分：年产250万吨的铝土矿选矿厂和设计年产100万吨的氧化铝生产厂，并计划在下一阶段提升至年产200万吨。

截至目前，项目已完成可行性研究报告审批、建设许可证、采矿许可证以及环境管理与监督等相关法律手续。投资方已开展多项基础设施建设，包括土地清理、厂区平整、水库、尾矿库、办公区及员工宿舍建设等。越方集团表示将继续集中资源确保项目进度，同时全面履行社会责任及老挝环境保护相关规定。

色贡省人民议会领导、达昌县领导及地方有关部门代表参加此次工作代表团。（完）

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越通社
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