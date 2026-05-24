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继续推动越泰全面战略伙伴关系走深走实

越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强在越共中央总书记、国家主席苏林正式访问泰国前夕接受了媒体的采访。

越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强。图自外交部
越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强。图自外交部

越通社河内——越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强在越共中央总书记、国家主席苏林正式访问泰国前夕接受了媒体的采访。

阮孟强表示，越南和泰国是近邻，在维护地区和平、稳定、合作与发展方面有许多共同利益。自建交近50年来，两国关系不断得到巩固和蓬勃、全面发展，成为东盟内最活跃、最高效的双边关系之一。

特别是，2025年双方将关系提升为全面战略伙伴关系。这反映了两国之间政治互信水平非常高，同时也体现了两国领导人在新时期推动双边关系更深入、更实质、更有效发展的共同决心。

越泰关系的一个亮点是政治互信日益牢固。双方高层互访频繁，在多个领域建立战略合作交流机制。其中，总理内阁联席会议机制是两国关系的一大特色，体现了在推动全面合作中的紧密联系和密切配合。

经济合作继续是亮点。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，2025年双边贸易额达220多亿美元。泰国目前也是越南在东盟最大的投资国之一。两国在供应链开发、交通互联互通、物流和湄公河次区域合作方面潜力巨大。

两国防务安全合作日益务实深入。双方在打击跨国犯罪、毒品贩运、人口贩卖、网络安全及应对非传统安全挑战等方面保持密切协作，为巩固互信、维护地区和平稳定发挥了重要作用。

文化、教育、旅游和民间交流合作发展势头强劲。目前，两国已建立约20对友好省市关系。

由此可见，上述都是越泰两国继续推动全面战略伙伴关系走深走实的有利条件。

阮孟强表示，苏林总书记、国家主席此次访泰意义重大。这是他首次以新身份访问东盟国家，正值越泰关系刚提升为全面战略伙伴关系。

此访体现了越南高度重视与泰国乃至东南亚地区的关系。这也是两国高层领导人就有效落实新的合作框架进行广泛交流的机会，从而为未来双边关系创造更多动力。

此访有望继续巩固和进一步深化两国政治互信。在世界和地区形势快速复杂变化的背景下，加强战略交流、协调立场、保持高层接触具有非常重要的意义。这是两国继续在所有领域扩大合作的基础。

此访还有望推动区域互联互通，特别是在湄公河以及东盟的合作。越南和泰国在推动东盟内部经济一体化、加强区域基础设施互联互通、贸易和民间交流方面都发挥着重要作用。

另外，双方有望继续在区域和国际论坛，特别是东盟内保持密切协调，为地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

可以说，凭借良好的友好关系基础、高度的政治互信和广阔的合作潜力，此次访问将为推动越泰关系更加强劲发展，为未来迈向新高度创造新动力。（完）

越通社
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