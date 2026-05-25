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越共中央总书记、国家主席苏林即将对新加坡进行国事访问并出席香格里拉对话会

据越南外交部5月25日发布的通告，应新加坡共和国总统尚达曼和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内 ——据越南外交部5月25日发布的通告，应新加坡共和国总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

应国际战略研究所（IISS）所长兼总干事巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林将于5月29日出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。（完）

越通社
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