越共中央总书记、国家主席苏林即将对新加坡进行国事访问并出席香格里拉对话会

越通社河内 ——据越南外交部5月25日发布的通告，应新加坡共和国总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。
应国际战略研究所（IISS）所长兼总干事巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林将于5月29日出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。（完）
据越南外交部5月25日发布的通告，应新加坡共和国总统尚达曼和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。
越通社河内 ——据越南外交部5月25日发布的通告，应新加坡共和国总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。
应国际战略研究所（IISS）所长兼总干事巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林将于5月29日出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。（完）
5月25日上午，在河静省思美乡的南（Nầm）烈士陵园，河静省委、省人民议会、省人民委员会、越南祖国阵线河静省委员会为在老挝战场上牺牲的9具越南志愿军和专家烈士遗骸举行了追悼和安葬仪式。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席。
据越通社驻曼谷记者报道，泰国《The Standard》报5月24日发表题为《苏林总书记、国家主席访泰：泰越半个世纪关系与新世界秩序下不容错失的机遇》的文章指出，越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问，不仅具有庆祝两国建交50周年的外交意义，更有望成为塑造未来十年双边关系的重要里程碑。
应泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。
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5月24日下午，在2026年特赦名单审核会议上，越共中央政治局委员、政府常务副总理、2026年特赦咨询委员会主席范家足强调了公开、透明、审慎评估每一个特赦对象的要求。
据越通社驻老挝记者报道，5月23日，老挝国会副主席顺通·赛雅佳前往老挝色贡省达昌县，视察越方集团达昌铝土矿开采与氧化铝加工综合项目实施进度。该项目是越老两国政府经济合作框架下的重点工业项目。
《不扩散核武器条约》（NPT RevCon）第十一次审议大会23日在纽约联合国总部闭幕。
越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强在越共中央总书记、国家主席苏林正式访问泰国前夕接受了媒体的采访。
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5月23日，在对广治省进行工作访问期间，越南政府总理黎明兴率中央工作代表团前往长山国家烈士陵园、广治古城国家特殊遗迹区以及20号决胜路八姑洞，向英雄烈士献花上香，以表达哀思和缅怀之情。
5月23日上午，越南政府总理黎明兴在九号国家烈士陵园出席28具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸吊唁、追悼及安葬仪式。该活动由广治省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会联合举办，现场庄严肃穆。
在2026年ANTAD国际展会期间，越南的积极亮相吸引了墨西哥及拉美工商界的广泛关注。该展会是拉美地区零售、超市、酒店及餐饮行业最大的贸易平台之一，于5月19日至21日在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市举行。
在对俄罗斯联邦进行正式访问期间，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将于5月22日在莫斯科与俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫大将共同主持第二次越俄海洋领域磋商会议，并签署《2026-2030年海洋领域合作计划》。
5月19日至22日，越南驻柬埔寨大使阮明宇率工作代表团访问上丁省和桔井省，推动越南各地方与柬埔寨东北地区合作，加强两国经济联系、投资合作与民间交流。
5月22日下午，越南国会副主席阮鸿延在河内会见了来访的欧盟商会（EuroCham）主席布鲁诺·贾斯帕（Bruno Jaspaer）一行。
5月22日晚，非洲驻越使节代表团在河内隆重举行非洲解放日63周年（1963.5.25-2026.5.25）庆典。
5月22日，林同省人民委员会与印度驻胡志明市总领事馆在林同省图书馆联合举行印度文化空间落成仪式，意在进一步推动越印友好合作关系发展。
越共中央总书记、国家主席苏林22日下午在河内会见了亚马逊首席全球事务与法务官戴维-扎波尔斯基（David Zapolsky）一行。
5月21日，第32次东盟-中国高官磋商会（ACSOC）暨落实《东海各方行为宣言》第26次东盟-中国高官会（SOM-DOC）在马来西亚吉隆坡举行。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。