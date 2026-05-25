越共中央总书记、国家主席苏林即将对新加坡进行国事访问并出席香格里拉对话会

在2026年ANTAD国际展会期间，越南的积极亮相吸引了墨西哥及拉美工商界的广泛关注。该展会是拉美地区零售、超市、酒店及餐饮行业最大的贸易平台之一，于5月19日至21日在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市举行。