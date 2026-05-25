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越南在新加坡激发科技创新新动力

5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言。图自越通社
越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言。图自越通社

越通社河内——5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

越通社驻新加坡记者报道，越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言时高度评价连接在新加坡的侨胞知识分子队伍以发挥科技与创意创新优势的倡议。他表示，在当前背景下，越南专家在新加坡分享经验并与国内单位配合以有效开发科技知识具有重要意义。

旅新越南人社群联络委员会主任、论坛组委会代表谢垂莲表示，2026年论坛旨在建立务实、高效的合作模式，论坛的目标是打造共同创新伙伴网络，为国家发展贡献智慧和力量。

在论坛上，与会代表了解了国内各机关、研究院所、大学及企业对专家人才的需求情况；同时参与了关于核心技术转让以及人工智能、半导体与量子技术、生物医学技术、绿色材料、循环经济和区块链等重点领域的解决方案的座谈讨论。

新加坡国立大学杨潞龄医学院数字医学研究院药剂学系研究生培训项目主任、给药研究组组长黎氏月明在活动中分享说，在最初适应陌生环境后，她用了10年时间完成了首个面向越南的项目——翻译《细胞分子生物学》一书。她表示，当时即便新加坡的生物技术尚未实现强劲发展，她仍希望将相关知识带回越南。

新加坡国立大学工程与先进材料领域的教学科研专家杨明海副教授认为，年轻一代需要掌握核心技术，才能为国家发展做出有效贡献。他认为，积累国际知识和经验是今后服务祖国的重要基础。

论坛落下帷幕，期望推动越南在新加坡的知识分子网络更加强大，在科技与创意创新领域产生切实可行的合作方案，为提高越南知识界在国际舞台上的地位做出贡献。（完）

越通社
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