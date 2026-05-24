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专家提出保护个人数据“五不”建议

在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校上专题研讨会上发言。图自越通社
来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校上专题研讨会上发言。图自越通社

越通社河内 ——在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

在“确保数据与电子身份信息安全：构建数字生态系统信任”专题研讨会上，来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校表示，世界各国都将数据视为“新型石油”。对越南而言，数据也被确定为重要国家资源，是数字经济和数字化转型的“命脉”。保障数据安全是国家数字化转型进程中的紧迫要求。

阮廷杜诗上校指出，有超过30种网络犯罪、高科技犯罪将个人数据视为“新金矿”。非法买卖、侵占个人信息和数据的现象泛滥，尤其是在社交媒体、暗网论坛、秘密群组等平台。

2023-2025年，职能部门发现并处理了超过30起非法买卖、侵占信息和数据的案件，涉及超过1.6亿条数据，涵盖多个领域。

阮廷杜诗上校提出了保护个人数据的“五不”建议，包括：

- 不在网上发布、分享个人信息及隐私秘密，谨慎权衡以个人数据换取网络服务便利性的利弊。

- 不混用设备，不将智能手机、存储卡、U盘等设备插入存有重要、机密信息及个人隐私的内部电脑。

- 不点击可疑链接或弹窗广告，不访问可能感染恶意软件的高风险网站。

- 不打开通过电子邮件或OTT服务发送的陌生文件；不按陌生人的电话或OTT服务要求进行转账。

- 不按陌生指令操作，不访问陌生链接，不下载不明应用程序，不按陌生人要求登录信息进行转账交易。

机关、组织和企业需要全面审查本单位处理个人数据的活动，以评估风险水平、法律合规现状及个人数据保护措施，从而制定具体计划方案。

在主题为“保护关键数字基础设施——数字经济安全支柱”的专题研讨会上，Synology越南业务经理Henry 阮表示，根据Synology的《2025年东南亚数字化转型》调查，近年来东南亚超过55%的企业曾遭遇勒索软件问题或攻击企图，这反映了这一风险对商业活动的现实性和持久性。

Henry阮指出：“如今数据保护不仅仅是备份，还包括事件发生时的恢复能力。”

Synology代表还强调了分层数据保护的方法。据此，企业不仅需要数据副本，还必须确保这些副本可恢复、被适当隔离，并在事件发生时保持完整性。

2026年越南信息安全会议包括一场主题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的全体会议，以及三场聚焦越南数字基础设施核心问题的专题讨论。在活动框架内，还举办了网络安全技术展，吸引了国内外超过40家安全方案供应商参与。（完）

越通社
#保护个人数据 #五不建议 #数据安全 #网络安全
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