专家提出保护个人数据“五不”建议

越通社河内 ——在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

在“确保数据与电子身份信息安全：构建数字生态系统信任”专题研讨会上，来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校表示，世界各国都将数据视为“新型石油”。对越南而言，数据也被确定为重要国家资源，是数字经济和数字化转型的“命脉”。保障数据安全是国家数字化转型进程中的紧迫要求。

阮廷杜诗上校指出，有超过30种网络犯罪、高科技犯罪将个人数据视为“新金矿”。非法买卖、侵占个人信息和数据的现象泛滥，尤其是在社交媒体、暗网论坛、秘密群组等平台。

2023-2025年，职能部门发现并处理了超过30起非法买卖、侵占信息和数据的案件，涉及超过1.6亿条数据，涵盖多个领域。

阮廷杜诗上校提出了保护个人数据的“五不”建议，包括： ​ ​ - 不在网上发布、分享个人信息及隐私秘密，谨慎权衡以个人数据换取网络服务便利性的利弊。 - 不混用设备，不将智能手机、存储卡、U盘等设备插入存有重要、机密信息及个人隐私的内部电脑。 - 不点击可疑链接或弹窗广告，不访问可能感染恶意软件的高风险网站。 - 不打开通过电子邮件或OTT服务发送的陌生文件；不按陌生人的电话或OTT服务要求进行转账。 - 不按陌生指令操作，不访问陌生链接，不下载不明应用程序，不按陌生人要求登录信息进行转账交易。

机关、组织和企业需要全面审查本单位处理个人数据的活动，以评估风险水平、法律合规现状及个人数据保护措施，从而制定具体计划方案。

在主题为“保护关键数字基础设施——数字经济安全支柱”的专题研讨会上，Synology越南业务经理Henry 阮表示，根据Synology的《2025年东南亚数字化转型》调查，近年来东南亚超过55%的企业曾遭遇勒索软件问题或攻击企图，这反映了这一风险对商业活动的现实性和持久性。

Henry阮指出：“如今数据保护不仅仅是备份，还包括事件发生时的恢复能力。”

Synology代表还强调了分层数据保护的方法。据此，企业不仅需要数据副本，还必须确保这些副本可恢复、被适当隔离，并在事件发生时保持完整性。

2026年越南信息安全会议包括一场主题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的全体会议，以及三场聚焦越南数字基础设施核心问题的专题讨论。在活动框架内，还举办了网络安全技术展，吸引了国内外超过40家安全方案供应商参与。（完）

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