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科学技术引领，开辟增长新路径

随着科学技术、创新与数字化转型与项增长目标的紧密结合，越南许多地方已围绕这些领域开展了切实活动，并将其视为实现经济结构重组、提高劳动生产率以及开拓全新增长空间的关键工具。

科学技术引领，开辟增长新路径

越通社河内——随着科学技术、创新与数字化转型与项增长目标的紧密结合，越南许多地方已围绕这些领域开展了切实活动，并将其视为实现经济结构重组、提高劳动生产率以及开拓全新增长空间的关键工具。

广宁省是目前明确展现出将科学技术、创新转型和数字化转型视为经济发展驱动力决心的地区之一。该省设定的目标是在2026-2030年阶段实现两位数增长，其中2026年力争达到13%。为了实现这一目标，广宁省在2026年为科学技术、创新和数字化转型领域中拨付了超过1.186万亿越盾。同时，该省正在推进51项结转科技任务，并承诺将其应用到实践当中。

在庆和省，推进增长模式转型的要求也表现得相当明确。根据面向2030年、愿景2045年的发展方向，该省致力于发展成为智慧城市、国际海洋服务与旅游中心以及中南部-西原地区的增长极。庆和省确定必须转向基于知识、数据、技术和创新转型的发展模式。省人民委员会已制定了评估生产技术水平与能力的计划，并正在着手于构建到2035年的技术图谱和技术创新路线图。

在落实关于推进科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议过程中，另一个值得关注的亮点是，许多地方开始更加强有力地聚焦于数据基础设施、人工智能（AI）以及“政-产-研”（即政府、企业和研究院所）三方联动合作。

在河内市，“三方”联动模式正得到大力推广，以促进创新转型生态系统的发展。据河内市科学技术局介绍，该市正在河内创新转型中心试点展开这一模式，参与方包括社会秩序行政管理警察局（C06）、科学技术局等国家管理机构代表，河内理工大学等高校代表，以及FPT集团、MK集团股份公司（MK Group）等科技企业代表。

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越南宇宙博物馆的一角。图自越通社

在“2026年广宁省科技咖啡厅”（Tech Cafe Quang Ninh 2026）活动上，越南翰林院化学研究所与该省各企业签署了4份关于科学技术成果研究、技术转让和商业化的合作备忘录。扶持企业的门户网站 techhub.quangninh.gov.vn 也正式上线，旨在为企业与创新转型生态系统创建互联互通的平台。

得乐省科学技术厅已同各单位签署了关于试点开展“政-产-研”三方联动模式的备忘录。该模式的实施有望在技术转让、提高当地特色农产品生产率和价值方面取得突破性进展。

从多个地方的实际情况可以看出，第57号决议正在催生发展思维上的显着转变。科学技术、创新和数字化转型正逐步成为经济增长的基石，为各省市在未来阶段开拓出全新增长空间。（完）

越通社
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