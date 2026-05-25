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☀️越通社早安咖啡（2026.5.25）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社


越通社河内——·据越南外交部5月25日发布的通告，应新加坡共和国总统尚达曼和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。全文

·一个民族的历史，并非一页轻轻合上的书，而是一条连接过去、现在与未来的奔腾长河。它既是民族精神的根基，也是塑造国家认同与本领的重要源泉。然而，歪曲抗战正义本质、否认革命成果的错误内容，往往被巧妙包装在“多元视角”“人文表达”或“创意艺术”等看似华丽的概念之中。厘清真正的艺术创作与歪曲历史之间的界限，对于守护历代先辈用鲜血与牺牲铸就的神圣价值，具有十分重要的意义。

·随着科学技术、创新与数字化转型与项增长目标的紧密结合，越南许多地方已围绕这些领域开展了切实活动，并将其视为实现经济结构重组、提高劳动生产率以及开拓全新增长空间的关键工具。

·在实现成为东南亚领先科技与创意创新中心目标的征程中，胡志明市正着重大力发展生物工业。同时，将其视为具有突破性潜力的领域，助力该市破解绿色增长难题，朝着可持续发展的目标迈进。

·越南与中国日前正式开通一条跨境物流新线路，有效提升两国间的交通运输互联互通效率，为促进双边贸易往来作出贡献。

·5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

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乌干达恩德培（Entebbe）的埃博拉病毒感染者隔离与治疗区。图自新华社/越通社

·为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。全文

·在“顺化——越南中部减塑城市”项目实施5年后，顺化市已成功减少逾933.6吨塑料垃圾泄漏至自然环境，并在全市范围内推行生活垃圾源头分类。该项目总结研讨会于5月23日由顺化市人民委员会与WWF越南代表处联合举办。

·在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

·据越南海关初步统计，2026年5月，越南果蔬出口额达6.15亿美元，与去年同期基本持平。累计前5个月，出口总额超过26.7亿美元，同比增长16%。

·5月24日晚，由河内马戏和综艺剧院与阮廷沼初中学校在还剑湖畔的八角屋联合举行的社区艺术表演活动，为首都市民和游客带来充满情感的艺术空间。( 完)

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