主动防控埃博拉病毒病

越通社河内——为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。



据通知内容，埃博拉病毒病是一种人类罕见的急性且极其危险的烈性传染病，通常表现为出血热综合征及多器官功能衰竭，致死率最高可达90%。



该病主要通过直接接触受感染动物或患者的血液、组织、体液，以及触摸被病毒污染的物品进行传播。埃博拉病毒可通过破损的皮肤或粘膜，直接接触患者的血液及体液（如分泌物、粪便、尿液、唾液、精液等）从而实现人传人。



2026年5月17日，世界卫生组织（WHO）宣布，在刚果民主共和国和乌干达暴发的本迪布焦（Bundibugyo）型埃博拉病毒疫情，已构成“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。



鉴于埃博拉病毒病输入越南的风险，落实卫生部领导的指示，诊疗管理局要求各医疗单位在各自管辖范围内紧急同步开展各项疫情防控措施。



据此，各诊疗机构需加强对患者的监测，特别是针对21天内有疫情报告国家和地区旅居史的人员。同时，必须严格执行医院感染控制工作，确保对诊疗机构内的疑似或确诊埃博拉病毒病病例采取严格防护、筛查、分类及隔离流程。



卫生部要求各有关单位经常更新全球疫情信息，主动开展宣传工作，以便准确、及时地提供信息，避免引起社区恐慌，同时引导民众按照推荐要求正确落实各项防疫措施。（完）

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