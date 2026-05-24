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《不扩散核武器条约》第11次审议大会闭幕

《不扩散核武器条约》（NPT RevCon）第十一次审议大会23日在纽约联合国总部闭幕。

Nhan Thanh Huyền
越南常驻联合国代表杜雄越。图自越通社
越南常驻联合国代表杜雄越。图自越通社

越通社河内——《不扩散核武器条约》（NPT RevCon）第十一次审议大会23日在纽约联合国总部闭幕。

大会主席、越南常驻联合国代表杜雄越在闭幕致辞中表示，尽管各方未能达成共识文件，但在当前动荡、分裂、缺乏互信的国际背景下，所有成员国依然朝着建设无核武器世界的共同目标，积极开展对话。他高度评价各代表团在整个谈判过程中展现出的灵活性与协商一致精神，并重申《不扩散核武器条约》仍是全球裁军与核不扩散体系的基石。杜雄越同时强调，各成员国肩负着维护和加强该条约的责任，确保其能够与时俱进，适应快速变化的国际安全格局。

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《不扩散核武器条约》第11次审议大会闭幕会现场。图自越通社

在闭幕式讨论中，包括东盟、不结盟运动和欧盟在内的许多国家代表对会议连续三届未能通过最终文件表示遗憾，同时重申《不扩散核武器条约》仍然是国际安全架构的“基石”。所有代表团都对越南作为《不扩散核武器条约》第11次审议大会主席国的出色表现表示赞赏。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对会议未能达成共识文件表示遗憾，并呼吁所有国家充分利用对话、外交和谈判等一切渠道，以缓和紧张局势，降低核风险，并最终彻底消除核威胁。联合国秘书长特别赞赏越南作为会议主席国为推动在加强《不扩散核武器条约》和推进条约目标方面取得实质性成果所作出的不懈努力。（完）

越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在会上发言。图自越通社

越南呼吁各国严格遵守《不扩散核武器条约》三大支柱

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Nhan Thanh Huyền
越通社
#不扩散核武器条约 #第十一次审议大会 #闭幕 #越南常驻联合国代表杜雄越
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