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越南国会主席陈青敏：科技与环境委员会不得落后于实践

5月25日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会科技与环境委员会常委会的工作会议，讨论该委员会2026年乃至2026—2031年任期的重点任务。

越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会科技与环境委员会常委会的工作会议。图自越通社
越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会科技与环境委员会常委会的工作会议。图自越通社

越通社河内——5月25日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会科技与环境委员会常委会的工作会议，讨论该委员会2026年乃至2026—2031年任期的重点任务。

自第十六届国会任期开始以来，特别是在2026年前几个月，科技与环境委员会已圆满完成交付的各项任务。在落实党的各项决议方面，该委员会发挥了参谋作用，协助国会党委督促落实中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的第3260号计划。在立法与监督工作中，该委员会着力完善与科技、创新发展、数字化转型、推进分级分权和行政改革相关的法律体系，紧跟实践要求。该委员会已审查、参与审查，并提请国会通过了30多项法律和决议草案，将党的许多主张和决议制度化。同时，组织了涉及城市空气污染、水资源安全、气候变化、能源转型、食品安全、科技在生活中的应用、数字化转型等领域对经济社会发展及人民生活产生影响的重大、复杂问题的监督工作。

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国会科技与环境委员会主任阮青海在会议上发表讲话。图自越通社

此外，该委员会在开展“数字扫盲——数字国会”运动中走在前列，实现数字签名，网络环境中文件处理率几乎达到100%，并应用人工智能服务于查询和总结审查材料等。

国会主席陈青敏在会议上明确指出，为实现两位数增长目标以及两个百年战略目标，未来任务将更加繁重。陈青敏要求完善关于科技、创新和国家数字化转型的制度体系，破解法律瓶颈。通过法规文件全面审查，科技与环境委员会必须对其负责领域的各项法律和决议进行梳理；明确指出哪些规定存在矛盾、重叠、过时、不再适用，并须立即提出修改建议，不得拖延。

该委员会要继续研究并配合完善与数字技术、数字经济、创新相关的重点法律草案。国会主席强调，法律必须规定保护敢于思考、敢于行动、敢于突破技术的干部和科学家的机制；在研究领域要最大限度削减具有行政化、官僚化色彩的评审和验收手续。

关于大力推进业务数字化转型和建设共享数据库，陈青敏明确指出，数字化转型必须落到实处、切实可行，避免形式主义和运动化。该委员会必须成为现代、无纸化、基于数据处理的“数字国会机构”的典范。科技与环境委员会应与国会办公厅及各委员会协调，建设服务于国会活动的深度专业共享数字数据库系统；紧急将先进的人工智能技术集成到服务于国会代表的信息系统中；实现立法审查数据、监督后建议跟踪数据的标准化与互联互通。

陈青敏强调，作为国会在关键领域的参谋机构，科技与环境委员会不得落后于实践。该委员会的每一位成员既要具备科学家的辩证思维，又要拥有政策制定者的担当精神和坚决态度，决心使科技、创新、数字化转型和能源成为国家稳步迈入越南民族新发展纪元的翅膀。（完）

越通社
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