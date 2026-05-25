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推动越新关系迈上新高度 提升越南国际地位

值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对新加坡进行国事访问、出席香格里拉对话并发表演讲之际，越南驻新加坡大使陈福英就此次访问的意义以及将越新关系提升至新高度的前景，接受了越通社驻新加坡记者的专访。

越南驻新加坡大使陈福英接受了越通社驻新加坡记者的专访。图自越通社
越南驻新加坡大使陈福英接受了越通社驻新加坡记者的专访。图自越通社

越通社新加坡——值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对新加坡进行国事访问、出席香格里拉对话并发表演讲之际，越南驻新加坡大使陈福英就此次访问的意义以及将越新关系提升至新高度的前景，接受了越通社驻新加坡记者的专访。

陈福英大使表示，苏林总书记、国家主席即将对新加坡进行的访问具有极其特殊和重要的意义。这是越共中央总书记、越南国家主席首次出席该地区极其重要的多边安全论坛并发表主旨演讲。

此外，新加坡是越南健全高层领导班子后，苏林总书记、国家主席在东南亚地区进行国事访问的首个国家。这表明在地区和世界形势复杂多边的背景下，越南党和国家领导人对新加坡以及两国关系的高度重视与关切。

此次访问还强调了越南共产党与新加坡人民行动党（PAP）之间党际渠道合作的加强。因此，他认为此次访问将为推动越新关系实现新发展注入动力。

陈福英大使指出，在过去一年多来，在双方领导人宣布将两国关系提升为全面战略伙伴关系后，可以说越新在各个领域的合作都得到了推进并取得了显著成果，涵盖贸易投资、科技、创新与数字化转型，绿色能源、清洁能源等领域。此外，关于高素质人力资源培训合作，以及与国家治理、创新创意、将技术应用于公共行政领域以提高效率相关的领导力培训，也是双方未来一段时期发展的重点内容。

陈福英大使强调，苏林总书记、国家主席此次访问新加坡的一个核心焦点是出席香格里拉对话并发表主旨和引导性演讲。在当前地区和世界地缘政治变动不居的背景下，这体现了对话会组委会以及国际社会对越南的高度关注与评价。这也是让世界聆听越南的声音、观点以及越南在应对地区和世界安全国防问题上的方法途径的良好机会。

不仅如此，这也是越南党和国家最高领导人传递越南外交政策信息的重要契机，即坚持独立自主、多边化、多样化、做国际社会可靠、负责任的朋友和伙伴的外交政策；同时阐述越南对国际社会普遍关注地区问题的观点。这充分凸显了越南在国际舞台上日益重要的地位、威望和影响力。（完）


越通社
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