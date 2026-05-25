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越南旅游推介特色美食与民族文化

游客越来越关注能够带来美食与民族文化深层体验价值的新颖目的地。据统计，2026年暑期假期，游客更倾向于寻找既融合了自然探索要素，又兼具地方特色体验的地标去处。

越南旅游推介特色美食与民族文化
越南旅游推介特色美食与民族文化

越通社河内——游客越来越关注能够带来美食与民族文化深层体验价值的新颖目的地。据统计，2026年暑期假期，游客更倾向于寻找既融合了自然探索要素，又兼具地方特色体验的地标去处。

将美食与民族文化融合起来

Agoda越南区国家董事武玉林表示，当前游客在选择住宿时呈现出更具主动性和更加挑剔的趋势，他们会优先选择拥有良好口碑评价、便利设施服务以及提供特色餐饮的单位。这表明，除了通过社群口碑来验证品质外，越南游客也越来越注重整个行程中的综合体验。

为了迎合游客的品味并刺激胡志明市的旅游需求，越来越多的旅游客运企业推出了新颖独特的产品，其中重点强化了美食与民族文化的融合。这些新产品在深入挖掘并结合当地多样化特色要素的基础上研发而成，为打造该市的目的地品牌做出了积极贡献。

重新定位并构建新产品发展导向

胡志明市的旅游客运企业不仅推出了新产品，还对现有产品进行了创新升级。仙泉文化旅游区近期发布了关于2026年第22届南部水果节——仙泉农场节（Suoi Tien Farm Festival）的信息。本届水果节的主题为“红土流长之音——寻根溯源——文化传承”。这不仅是一个品尝美食的场所，还为游客带来了能够深入亲近南方土地的生活、人文和好客精神的丰富体验。

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外国游客兴致勃勃地记录下越南美食的独特魅力。图自越通社

游客评价道，除了音乐与美食相伴外，许多旅游产品还带给游客独特的体验之旅，让人领略到雄伟的自然风光、多元的文化和友善的人民。无需离开这座城市，也无需参加跨区域的巡游路线，游客就能享受到一场集听觉、视觉和情感于一体的完美之旅。

胡志明市旅游促进中心主任阮锦秀表示，该市旅游业在继承2026年已取得成果的基础上，将大力创新思维，继续推进旅游产品开发、提升目的地水平、创新宣传工作并提高城市旅游品牌影响力。为实现这一目标，该中心在2026年第二季度的重点是推出“夏季印记”计划，并联合本市各旅游客运企业，共同为游客设计多样化的新旅游线路，或为现有行程补充更多新内容。

在2026年的发展导向中，胡志明市旅游局将继续加大对旅游资源的勘察、调查与评估力度，以重新定位旅游产品；同时，构建符合市场趋势的新型旅游产品发展导向。（完）

越通社
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