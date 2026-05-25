“初夏莲 IX”——让美与佛教慈悲智慧之光相融

越通社河内——在佛历2570年佛诞节的喜悦氛围中，"初夏莲 IX"佛教美术展于5月24日（丙午年四月初八）傍晚在河内开幕。



该展览由越南佛教教会中央文化部主办，由墨香佛教画家小组与河内UNESCO美术中心画家联合创作。



越南佛教教会中央文化部常务副主任释明贤上座在开幕词中表示：在《华严经》中，佛陀教授了一首非常深刻的偈颂："心如工画师，画种种五阴，一切世界中，无法而不造“。人的心灵正是最才华横溢的画家。画家不是用画笔在布或纸上作画，而是用思想、情感和业力来描绘万物众生。



"初夏莲 IX"佛教美术展开展。图自越通社

释明贤上座认为，真正的艺术家不仅需要灵巧的双手，还必须滋养一颗清净的内心、一颗慈悲的心灵和一种觉醒的生活。当艺术与觉悟精神紧密相连时，每一幅画都有可能成为一朵芬芳的莲花，为在这个世间弘扬正法贡献力量。



“初夏莲 IX”展览汇聚了36位画家的58件作品，呈现出丰富多样的材质与艺术风格：从沉静内敛的漆画、绚丽明快的油画、轻柔雅致的绢本绘画，到飘逸灵动的水墨作品；从质朴写实到梦幻交融，从深邃抽象到自由变幻等。每一件作品，都是一场心灵的禅意之旅。



"初夏莲 IX"展览将持续至5月31日（即丙午年四月十五）在河内歇骄街42号Art Space艺术空间举行。（完）