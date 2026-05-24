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2026年宁平旅游周绚丽开幕：穿越时空的遗产之旅

5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。

2026年宁平旅游周绚丽开幕 图自越通社
2026年宁平旅游周绚丽开幕 图自越通社

越通社宁平——5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。

宁平省人民委员会常务副主席陈双松在开幕式上强调，2026年宁平旅游周是具有特殊重要意义的活动，有助于落实省委关于到2030年、展望2045年宁平省文化工业和旅游发展战略的决议，推动宁平成为越南遗产、生态、文化和宗教旅游中心，同时成为举办国家级和国际盛事的中心。

通过丰富多彩的文化艺术活动和特色旅游产品，如开幕式文艺演出“千年画卷”、三谷—长安金色稻田节、长安创意音乐节、2026年越南夜来祭联合会以及多项文化体验活动，宁平省希望为游客带来传统与现代交融、遗产与创新互动的多彩体验空间。

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宁平省人民委员会常务副主席陈双松致开幕词 图自越通社

陈双松表示，宁平旅游周已成为古都特色年度文化旅游活动，举办时间恰逢三谷稻田金黄灿烂的最美时节。由此，“三谷—长安金色稻田”品牌逐步形成并广泛传播，成为自然之美与劳动生活交相辉映的独特象征。

祭祀农产品仪式、农耕生活再现、民间艺术表演等活动，既是对传统农耕文化的传承与弘扬，也表达了对自然、先辈和农神的感恩之情，传递人与自然和谐共生、各地团结一心、守护越南农业文明永恒传承的信息。

开幕式文艺演出汇聚近200名艺术家和演员，分为“三谷传说”、“探索与体验”、“宁平——世界的目的地”三个篇章，为观众呈现了一场完整的艺术之旅。（完）



《蟋蟀冒险记》深受许多游客的喜爱。图自越通社

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不仅停留在观赏雄伟壮丽的自然景观，如今来到宁平的游客还被生动逼真的实景艺术空间所深深吸引。在遗产中心举行的实景秀正成为“磁铁”，将这片土地打造成为深度体验的目的地。这正是助力古都旅游留住游客并为差异化的文化价值消费更多。

越通社
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