📝时评：识别以文化艺术产品为名歪曲历史的阴谋

越通社河内——一个民族的历史，并非一页轻轻合上的书，而是一条连接过去、现在与未来的奔腾长河。它既是民族精神的根基，也是塑造国家认同与本领的重要源泉。然而，歪曲抗战正义本质、否认革命成果的错误内容，往往被巧妙包装在“多维视角”“人文表达”或“创意艺术”等看似华丽的概念之中。厘清真正的艺术创作与歪曲历史之间的界限，对于守护历代先辈用鲜血与牺牲铸就的神圣价值，具有十分重要的意义。



当艺术被利用为歪曲的工具



据越南国防战略与历史研究所研究员陈友辉中校称，战争题材在越南文学艺术中是一个谈及民族历史时的必然选择，因为越南现代历史与争取独立和国家统一的斗争紧密相连，蕴含着最雄壮的历史篇章、最辉煌的战功，反映了越南人民不屈的意志、爱国精神和自由渴望。



然而，在破坏越南革命的“和平演变”战略中，关于战争的题材在文化、思想阵地上始终被敌对势力和错误思想视为可以播撒怀疑种子的“沃土”。值得注意的是，近期以来，一些在海外制作的影视产品，以“人文视角”或“多维声音”为名，蓄意编造关于越南人民民族解放战争的所谓“不为人知的真相”。这些作品的共同点是集中挖掘悲情，从过去的“灰烬”中勾起伤痛，从而实施其精妙的阴谋：抹平、抹杀正义与非正义之间的界限，否定大捷日的价值。

通过使用“浑水摸鱼”的手法，这些作者蓄意将个人命运与民族命运割裂开来，将伟大的救国抗战变成一场“同类相残”的悲剧。他们描绘出一幅阴暗的历史图景，其中只有损失和无法愈合的创伤，旨在引导观众——尤其是年轻一代——得出错误的认知：战争，即使是解放战争，也都是错误和罪行。这实质上是一种“文化侵略”，以艺术为工具实施“去神圣化”历史的行径，企图削弱信心，动摇思想基础和全民大团结。

越南国防部政治军官学校文化与外语系社会科学教研室副主任武德秋上校是第五次“新形势下捍卫党的思想基础”征文比赛的获奖者，获奖作品题为《网络空间歪曲历史的电影——需要遏制的有害文化病毒》。从科研工作者的视角出发，武德秋博士认为，民族历史不仅仅是“过去”的故事，而需要在过去、现在与未来的贯穿关系中看待。



在当前背景下，随着互联网和社交网络的强劲发展，多媒体产品，尤其是电影，具有极大的传播力，直接影响社会认知，特别是年轻一代。令人担忧的现实是，近期在网络空间上出现了一些电影、视频片段，其内容歪曲越南历史，否认革命成果，歪曲越南民族解放战争的正义本质。如果缺乏坚实的历史认知基础，一部分公众——尤其是年轻人——很容易受到影响。

我认为这不仅仅是电影或艺术的故事，更深层次的是在网络空间维护思想基础、捍卫历史和民族文化特征的问题。 武德秋博士



艺术不能脱离历史真实和民族责任



为了在文艺作品中妥善处理战争题材，陈友辉博士强调，电影乃至艺术需要确保核心原则：历史的真实性。艺术有权虚构和创造，但不能歪曲历史事实或否定已经由实践和整个民族的牺牲所确证的价值。



尤其需要的是，艺术工作者要保持客观、清醒的精神和社会责任感，因为艺术不仅反映现实，还有助于引导社会认知。每部作品需要确保美学价值、历史价值和教育意义之间的平衡。需要避免两种极端倾向：美化、简单化战争；或用极端悲观或非历史的态度看待战争，容易导致认知偏差。

博物馆一直是探寻越南历史文化的游客们的首选之地。图自越通社

秉持相同观点，武德秋博士认为，在创作关于战争的文艺作品，尤其是关于越南民族正义战争的作品时，需要有客观、诚实和人道的视角，要民主但必须将国家、民族和人民的利益置于最高位置。人道并不意味着对错不分、正义与非正义混为一谈，或抹杀敌人的侵略本质。多维也不意味着否定历史真相或蓄意用歪曲的论调“翻案”。这是真正的艺术与以“人道”或“多维”为名蓄意歪曲历史的产品之间的重要界限。



如果艺术脱离历史真实和对民族的责任，就极易成为扭曲社会认知的工具。因此，关于这一题材的文艺作品，特别是电影，需要在尊重事实、不为商业目的或政治动机歪曲、篡改或割裂历史的原则上构建；确保客观性但必须置于民族利益和国家主权的基座之上；弘扬人道价值、爱国主义、民族和解精神及对和平的渴望，同时强调公民责任和社会责任，尤其是对于年轻一代——他们如今主要通过电影和社交网络接触历史。



让历史活在年轻人心中



如今，战争已远去，艺术作品不仅肩负着复述或再现过去的任务，还必须搭建起连接过去与现在和未来的纽带。面对网络空间的强劲发展，越南人民军总政治局宣训局宣传鼓动处处长陈南强大校认为，在社交网络平台上构建、发布、分享、互动各种作品、文章、视听内容，尤其是关于革命战争史的内容，要求每个人都要有正确的认识，清楚分辨对错，对民族历史负有高度责任感；避免发布、分享、互动那些反映偏差、歪曲历史的传媒产品。

电影《红雨》。制片公司供图

近期已经出现了一些接触历史相当积极并产生良好社会效应的作品，例如历史动画片、电影《红雨》等。值得注意的是，这些作品的共同点是选择了亲切、富有情感的叙事方式，注重人的因素，因此能够更好地接近年轻人。武德秋博士肯定，这是当前历史电影非常值得鼓励的方向：既确保了艺术性、人文性，又保持了对历史和民族价值的尊重。因为，当今关于历史和战争题材的作品需要传达的最重要信息是：肯定和平、民族独立的价值；颂扬先辈们的牺牲；培育爱国情怀、公民责任感，同时引导人们走向和解，放下过去，共同面向未来。



武德秋博士强调：“真正的历史电影不是为了滋养仇恨，而是为了让年轻一代理解和平的代价，理解为什么越南民族必须战斗以赢得独立，并对守护这些价值以造福未来更有责任感。年轻一代需要的是用现代、真实且富有情感的语言讲述的历史作品。如果做得好，电影完全可以成为拉近历史与年轻观众距离的桥梁，从而为巩固信心、爱国情怀和全民大团结做出贡献。”（完）