乂安省那银村傣族黑色粽子的独特

越通社乂安省——每逢农历十月底，当迎来年内最后一季山稻收获季节时，乂安省娥眉乡那银村傣族妇女们便开始忙碌起来，精心筹备制作黑色粽子的各种原材料。



那银村共有近160户人家、740余口人，均为傣族。村民梁氏香介绍说，每逢新春佳节，村里的傣族同胞都会烹制传统美食，用于祭祖和款待上门拜年的宾客。其中，最具代表性的便是黑色粽子。其制作方法是：将稻草灰与白糯米混合，使其染成黑色，再用粽叶包裹，放入大锅中煮上几个小时。粽子煮熟后，会用绳子串起挂在厨房阁楼沥干水分，最后才摆上供盘。

乂安省那银村傣族黑色粽子制作。图自越通社

那银村仪式主持者梁文润介绍说，村里傣族同胞制作黑色粽子的习俗由来已久，并代代相传。在当地傣族人的心目中，黑色粽子是春节供盘上不可或缺的一部分，表达后代对祖辈的感恩、孝顺与敬意，感谢他们开垦土地、建立村庄。同时，也借此祈求新的一年阖家安康、村寨祥和、六畜兴旺、身体健康、五谷丰登。



除了那银村的傣族同胞外，娥眉乡其他村寨的傣族社群也保留着春节制作黑色粽子的传统。无论在何处，黑色粽子都是人们向祖先和神灵（如森林之神、雷神、稻神）表达感恩之情的祭品。同时，黑色粽子也体现了傣族与森林、山脉、稻田密切相关的经济形态与生产生活习惯。



春节期间，来到乂安山区，置身于傣族村寨温暖亲切的氛围中，游客不仅能感受到当地人的热情好客，还能品尝到竹筒饭、烤溪鱼、熏溪鱼、熏水牛肉、各类肉丸、蘸酱、野菜沙拉以及米酒等特色美食。尤为特别的是，游客将有机会亲眼目睹用新鲜糯米制作、香气四溢的黑色粽子。（完）