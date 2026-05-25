绘画交流活动助力推动越泰关系发展



越通社河内——在庆祝越南与泰国建交50周年系列活动框架下，越南驻泰国大使馆于5月24日举办越泰画家美术交流活动，旨在增进两国友谊，推动双边文化外交。



据越通社驻曼谷记者报道，活动汇聚了多位越南和泰国画家，集中展示富有民族文化特色的艺术作品，同时为双方围绕审美理念、创作技法及艺术教育合作等议题开展交流搭建平台。



通过此次活动，两国艺术家得以用绘画语言展示各自国家的形象、人民风貌及独特文化价值，从而增进两国人民的相互了解与情感联系。



越南美术与文化外交促进委员会主任陶氏莲香在接受越通社记者采访时表示，越南代表团共有5位画家参展，带来11幅知名画家的代表作品。这些作品展现了越南丰富的文化遗产与独特之美，题材包括奥黛、升龙皇城、帅寺以及河江高原风光等，体现出画家们对越南国家与人民的热爱与自豪。她希望这些作品不仅能为越南驻泰国大使馆增添艺术氛围，也能成为连接两国艺术界与画家友谊的桥梁。



泰国画家展出的作品主题多样，既有现代女性形象、人物内心世界的刻画，也有对科技与人工智能发展等当代社会议题的反映。



专注于泰越美术交流的333画廊负责人、资深艺术收藏家蒂拉·瓦尼切塔农表示，他非常高兴首次参加由越南驻泰国大使馆举办的美术交流活动。他高度评价越南驻泰国大使范越雄提出的倡议，即组织两国画家共同创作艺术作品，并希望未来能举办更多类似的文化交流活动，以进一步增进两国人民之间的联系。



在开放友好的氛围中，越南与泰国画家共同创作了描绘两国风景与人民的画作，展现出两国文化交融与民族友谊的精神。（完）



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