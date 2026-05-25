高平省加紧推进边境地区11所寄宿学校建设进度

越通社高平省—— 越南高平省边境各乡11所一贯制寄宿制学校建设方案正进入冲刺阶段，多项重要项目正加紧推进。目前，所有工程均已完成设计方案，施工量已达到12%至45%。



2026年，该计划的公共投资总额超过1.737万亿越盾（约合7000万美元），其中中央财政预算资金1.517万亿越盾以上，赞助资金为2200亿越盾。然而，由于许多项目仍处于地基施工阶段，尚未完善预算方案以进行验收和结算，导致目前的解结率仅达9.42%。在推进过程中，项目面临诸多困难，如地形复杂、降雨天气频繁、高山及边境地区材料运输受阻，以及部分工地缺乏人力和机械设备等。

高平省春长一贯制寄宿学校的学生。图自越通社



面对上述情况，高平省人民委员会主席黎海和召集相关单位和地方开会，部署加紧进入，以确保赶上新学期开学。黎海和在会上强调，在边境地区建设一贯制寄宿学校是一项特别重要的任务，旨在提高教育质量并为少数民族学生创造良好的学习条件。因此，各地方、业主及施工单位必须在2026年8月30日前完成全部11所学校的建设，以确保赶上2026-2027新学年开学。





高平省人民委员会主席指示，进度滞后的项目需增加施工面、补充人力和设备以加快进度。若出现劳动力短缺情况，该省将调动第一军区约2300名劳动力进行支援。咨询和监理单位需提升自身能力、创新工作方法、应用科学技术并推进机械化，以提高施工效率。此外，工程质量必须放在首位，确保建筑技术指标和劳动安全。



这些边境寄宿学校不仅满足了学生的就学需求，还有助于保护和发扬传统文化价值，从而为边境地区学生构建一个良好的学习环境。（完）



