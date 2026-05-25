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顺化边防部队帮助山区群众抢收、修缮房屋

在初夏的日子里，在顺化市从山区边境到沿海地区，边防部队干部战士帮助民众收割庄稼、修缮房屋的身影继续书写军民鱼水情深的动人篇章。

“走进村寨日”活动。图自越通社
“走进村寨日”活动。图自越通社

越通社顺化——在初夏的日子里，在顺化市从山区边境到沿海地区，边防部队干部战士帮助民众收割庄稼、修缮房屋的身影继续书写军民鱼水情深的动人篇章。

助民更知民情

在阿雷（A Lưới ）4号乡阿信村，阿德（A Đớt）口岸边防哨所的干部战士一早便下田帮助民众收割冬春季水稻。由于梯田地形狭窄湿滑，机械难以进入，收割主要靠人工。战士们帮助割稻并将稻捆运送到集中点，帮助乡亲们在暴雨来临前减少损失。

阿信村村长胡文梅表示，山区天气反常，每次收获季节乡亲们都忧心忡忡。部队前来帮忙，让乡亲们抢收时安心了许多。

不仅是提供劳动力支持，与乡亲们一起下田的日子也帮助年轻战士们更好地了解边境地区同胞的生活和风俗习惯。战士潘文宝分享说，这是第一次与山区群众一起手工割稻，通过这次经历更深刻地感受到了乡亲们的艰辛。 近日，顺化市边防部队指挥部下属多个单位也同步开展“走进村寨日”活动，帮助阿雷一号乡、阿雷五号乡的民众收割水稻，为巩固军民团结、筑牢全民边防体系作出贡献。

民情深暖民居

在顺安坊，顺化市边防部队指挥部顺安港口岸边防站联合顺化市红十字会及地方政府，为贫困户裴景一家举行“红十字爱心屋”开工仪式。裴景一家获得7000万越盾资助，用于建设一栋面积约75平方米的住房。在施工过程中，边防部队还直接参与义务劳动。

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边防部队为山区贫困户修缮房屋。图自越通社

支持拆除临时住房和危旧房的计划也在顺化市其他多个沿海地方开展。在富禄乡，边防力量帮助黎氏质一家平整屋基；在真云-陵姑乡，干部战士帮助近贫困户黎氏福一家修缮房屋。

通过这些切实的行动，顺化市边防部队的干部战士继续传播了贴近人民、扎根人民的军人形象，为巩固军民情谊和维护边境、海域的和平安宁做出了贡献。（完）

清化省山区群众的有效出路

清化省山区群众的有效出路

近年来，清化省许多山区乡村的农村面貌正逐渐发生着更加积极的转变。从那些地处偏远、房屋简陋、民众生活主要依赖靠天吃饭的旱田耕作的村寨，如今已出现越来越多坚固的房屋、整洁的村路巷弄，人民生活较前更加温饱。促成这一变化的重要因素之一，是将越南公民送往国外务工的计划，正在为山区群众开辟一条有效、可持续的出路。

越通社
#顺化 #边防部队 #山区群众 #修缮房屋
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