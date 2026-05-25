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越南在第26届亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八

5月24日，越南教育与培训部正式通报了越南国家代表队参加于2026年5月17日至25日在韩国釜山举行的第26届亚洲物理奥林匹克竞赛（APhO 2026）的结果。

越南在第26届亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八。图自越通社
越南在第26届亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八。图自越通社

越通社河内—— 5月24日，越南教育与培训部正式通报了越南国家代表队参加于2026年5月17日至25日在韩国釜山举行的第26届亚洲物理奥林匹克竞赛（APhO 2026）的结果。

越南国家代表队共有8名学生参赛。结果显示，8名参赛学生全部获奖，共斩获6枚银牌和2枚铜牌。

2026年第26届亚洲物理奥林匹克竞赛吸引了来自27个国家和地区的28个代表队共209名选手参赛。这是亚太地区竞争最为激烈的区域性奥林匹克竞赛之一，汇聚了众多物理强队。

凭借这一成绩，越南位列奖牌榜前八，并成为全员获奖的5个代表队之一（其余4个代表队为韩国一队、中国、中国台湾和俄罗斯）。在比赛竞争激烈、强队如云的背景下，这一成绩难能可贵、值得肯定。

值得注意的是，参加今年第26届亚洲物理奥林匹克竞赛的越南国家队8名选手中有5名是高中二年级学生。他们在这次赛事中取得的好成绩将为参加今年国际物理奥林匹克竞赛打下良好前提，同时预示着越南在明年亚洲和国际物理奥林匹克竞赛中拥有潜力巨大的后备力量。（完）

越通社
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