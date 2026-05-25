生物产业成为胡志明市发展新动能

越通社胡志明市——胡志明市正推动生物工业发展，将其作为绿色增长和创新的新动力。



全球生物经济规模预计在未来阶段每年贡献超过2.7万亿美元。根据越共中央政治局关于在新形势下发展和应用生物技术服务国家可持续发展的第36-NQ/TW号决议，越南设定了将生物技术发展成为重要的经济、技术产业并在若干领域跻身亚洲领先群体的目标。



对于胡志明市而言，科学、技术与创意创新被确定为新时期的主要发展动力，因此生物工业是为能够创造高附加值并推动绿色增长模式转变的领域之一。



胡志明市科技局局长林廷胜表示，绿色转型和循环经济是重构增长模式、形成新经济动力的机遇。自2013年至今，市技术交易所已举办了24届专业科技集市，支持了超过1500个单位推介6000多项技术、设备，逐步形成了研究院所、企业与地方之间的连接网络。



胡志明市国家大学理科大学生物学-生物技术系主任张海绒副教授表示，胡志明市目前拥有全国最大的生物技术研究与应用生态系统，参与方包括胡志明市国家大学、生物技术中心、高科技园区、各专科医院系统以及科技企业。



这些单位之间的连接为形成生物制品研究-试验-生产-商业化链条创造了条件。该市也正基于庞大的科学人力资源和相对完善的研究基础设施体系，逐步建设掌握先进生物技术和生物医学的能力。



其中，生物技术中心专注于基因技术、微生物技术、植物细胞技术、酶-蛋白技术以及高科技农业的研究。高科技园区的研发实施中心则专注于微芯片-半导体、纳米技术、先进材料和生物技术。



张海绒认为，生物技术将在胡志明市及东南部地区的都市农业、循环农业和产后技术发展中发挥重要作用。基因编辑、功能性微生物、酶、替代蛋白和数字生物学等技术有望创造高价值产品，减少排放并增强适应气候变化的能力。



为推动该领域发展，该市定向构建国家、学校与企业之间的联动模式；同时形成区域级生物研究-试验-生产中心，为南部地区生物技术生态系统奠定基础。（完）

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