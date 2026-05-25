顺化5年减塑超933吨 生活垃圾源头分类全面推行

越通社顺化——在“顺化——越南中部减塑城市”项目实施5年后，顺化市已成功减少逾933.6吨塑料垃圾泄漏至自然环境，并在全市范围内推行生活垃圾源头分类。该项目总结研讨会于5月23日由顺化市人民委员会与WWF越南代表处联合举办。



项目自2021年启动，由挪威民众通过WWF挪威及WWF越南提供资助，旨在支持顺化保护河流、湿地及沿海生态系统免受塑料污染，致力于将顺化打造为中部地区具有代表性的减塑城市。



5年来，项目在固体废物管理和塑料污染减量方面取得积极成效。除减少933吨塑料垃圾外，源头分类计划已帮助全市居民养成垃圾分类习惯。



通过一系列干预措施和有机垃圾处理模式，项目已收集超过750吨有机垃圾用于堆肥生产；在流域内共收集约4401吨废弃物，其中塑料垃圾近823吨。项目还提供了垃圾压缩车、储存桶等设备，强化分类后收集体系，实物支持总价值超过260亿越盾。



在教育领域，“减塑学校”模式已在190所学校推广，向学生、教师和家长传递绿色生活理念。同时，数百家旅游服务企业签署减塑承诺，多条减塑旅游线路和社区景点得以开发，推动可持续旅游发展。



项目还建设了集免费供水与候车功能于一体的候车亭系统，鼓励市民和游客减少一次性塑料制品使用。



“顺化——越南中部减塑城市”项目（2021-2026）总结 图自越通社

值得关注的是，已有100多个组织和协会、331家企业参与减塑倡议。数百场宣传、培训和社区教育活动覆盖近160万人次。项目还支持成立并改善了3个拾荒者合作社的生计，涉及32名成员，并为市内52个废品收购站配备劳动安全与消防设备。



在政策层面，项目与地方政府及相关部门合作，推动出台了9项有关固体废物管理和塑料垃圾减量的政策文件。这些成果助力顺化在2024年全国环境保护绩效指数排名中位居第一，荣获2024年东盟清洁旅游城市称号，并于2026年被认定为国家级绿色城市。



项目还应用了多项现代技术，包括利用人工智能监控非法倾倒垃圾行为、在Hue-S应用程序中集成垃圾收集点查询功能，以及建立全市固体废物管理数据库。



顺化市人民委员会常务副主席黄海明表示，该项目对顺化建设绿色、可持续、环境友好型城市具有现实意义，契合越南减少塑料垃圾的国家承诺。他指出，项目带来的最大价值不仅是具体数据和模式，更是社区在环保意识、源头分类及限制一次性塑料使用方面的积极转变。顺化将继续与各地、企业、组织和社区合作，将减塑倡议推广为常态化活动，持续改善环境质量，打造绿色友好的顺化形象。



挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯在视频致辞中对项目成果表示赞赏，强调挪威优先推动减少海洋污染，特别是防止塑料垃圾泄漏入海。她表示，该项目意义特殊，其资助直接来自挪威民众，也体现了WWF、地方政府、企业和社区在环境保护与可持续发展方面的有效协作。



据WWF越南2021年研究，顺化市每日产生生活垃圾超过400吨，其中塑料垃圾超过60吨。当时源头分类尚未同步实施，给收集、处理系统和自然环境带来了巨大压力。（完）

