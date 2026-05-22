越通社海防市——“越南实现自然保护融资机制多元化。”越南农业与环境部副部长阮国治在响应2026年生物多样性国际日集会上如是表示。这是越南农业与环境部同海防市人民委员会和联合国开发计划署（UNDP）驻越代表处22日上午在世界遗产地昆山-劫泊举行的活动。



近年来，越南在自然保护、生态系统修复以及推动人与自然和谐共生领域取得了许多重要成果。目前，越南共有180个陆地和水域自然保护区，总面积超过267万公顷。森林覆盖率保持在42%以上。红树林、内陆湿地、珊瑚礁、海草床及沿海地带生态系统逐步得到修复。越南持续扩大并提升其在自然保护领域的国际品牌与地位。濒危野生动植物物种保护工作继续得到加强。生物多样性管理的法律体系与跨部门协同机制日益完善。

阮国治表示，越南继续体现了作为《生物多样性公约》及《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》积极且负责任缔约方的作用。越南的核心发展理念是自然保护必须成为可持续发展、绿色增长以及提升人民生活质量的基础。



越南正逐步实现自然保护融资机制的多样化。生物多样性融资、碳信用额、公私合作、自然旅游和民营部门的投资等举措为加强自然保护和生态系统恢复的资源创造更多机遇。与此同时，越南积极鼓励全社会参与的生物多样性保护模式。



谈及未来发展方向，农业与环境部领导表示，越南将优先提升地方的执行效果，为基层政府、保护区管理机构和当地社区提升能力，促进科技和数字化转型在自然资源管理中的应用。

联合国开发计划署（UNDP）驻越南副代表弗朗西斯卡·纳尔迪尼（Francesca Nardini）高度评价越南在生物多样性保护领域做出的贡献。她表示，UNDP对能与越南政府及各方伙伴在加强体制建设、为生物多样性保护调动资源，并推广基于自然的解决方案中并肩同行而感到自豪。



从地方角度来看，海防市人民委员会常务副主席黎安君指出，海防市将加强对自然生态系统的管理和保护，提高人民对自然价值的认识；严格控制可能造成生物多样性退化活动；促进红树林恢复，严格保护特用林。



海防市将坚决严厉打击非法猎杀和贩卖野生动物；推广绿色经济发展模式和可持续生计；优先发展循环经济，绝不以牺牲环境换取经济增长；调动全社会参与、加强国际合作和开发科学资源，服务于环境保护、自然保护和生物多样性保护。



启动仪式结束后，代表们和当地人民放养了 2 万多条鱼苗，以补充昆山湖的水生资源，并种植了树木。（完）