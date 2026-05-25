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越南电力集团多措并举保障高温期间稳定供电

面对2026年炎热季节的演变，越南电力集团（EVN）已要求各电力总公司同步部署多项措施，以确保安全、稳定供电。

越南电力集团多措并举保障高温期间稳定供电。图自越通社
越南电力集团多措并举保障高温期间稳定供电。图自越通社

越通社河内——面对2026年炎热季节的演变，越南电力集团（EVN）已要求各电力总公司同步部署多项措施，以确保安全、稳定供电；同时加强客户服务，宣传和指导节约、高效用电。

EVN已要求各电力单位必须经常检查、维护电网系统，以确保安全、高效运行，限制局部过载，减少造成供电中断的事故。

EVN也要求在旱季及高温用电高峰期间，限制安排投资建设、大修、日常维护及定期更换电表等工程施工。各单位必须严格按照已通知的时间执行停电、减少供电和恢复供电计划；特别是在气温超过35摄氏度的高温天气下，除不可抗力情况外，不得因维修或改造工程而停电或减少供电。

在保障电力系统运行的同时，EVN要求各电力总公司加强客户服务工作以及节约高效用电的宣传。各单位主动在大众媒体上宣传、指导客户合理使用电力的方法；同时对炎热高峰期间使用大功率耗电设备提出建议。

此外，EVN也建议客户使用客户服务应用程序和网站，实时查询每日用电情况；当发现用电量异常增加时，可主动联系供电部门，以便及时获得支持和检查。（完）

越通社
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