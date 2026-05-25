旅游

培养适应市场需求的旅游人力资源

加大旅游人力资源培训投入，不仅是满足行业现实发展需求的举措，更是提升越南旅游质量与国际竞争力、巩固越南在地区及世界旅游版图地位的重要战略方案。

一名导游在奠边府大捷博物馆进行讲解。图自越通社
一名导游在奠边府大捷博物馆进行讲解。图自越通社

越通社河内——经过强劲复苏后，越南旅游业正步入新的增长周期，旅游市场规模、消费趋势以及运营和推广方式均发生了深刻变化。这一现实要求旅游人力资源必须迅速转型，以适应并跟上旅游业快速、可持续发展的需求。

据越南统计局数据显示，2026年4月，越南接待国际游客达203万人次，使今年前四个月国际游客总数达到880万人次，完成2026年全年目标的35%。 值得注意的是，这是越南旅游业首次连续四个月每月接待国际游客超过200万人次，创下历史新高。在国内市场方面，越南旅游业同样保持积极增长势头，今年前四个月国内游客量达5100万人次，同比增长7.4%。

这些数字表明，越南旅游业的吸引力日益增强，但与此同时，也对仍被认为“数量不足、质量不高”的旅游人力资源带来了不小压力。

根据越南国家旅游局2024年报告的初步统计，越南旅游业现有从业人员约250万人，其中直接从业人员约80万人。然而，接受过旅游专业培训的仅占45%，其余55%为从其他行业转岗人员（35%）及未经过专业培训人员（20%）。

与此同时，《2021－2030年旅游系统规划及2045年远景展望》提出，到2030年，旅游业需创造约1050万个就业岗位，其中直接就业岗位约350万个。

东亚技术大学副校长兼旅游系主任阮德胜副教授表示，当旅游业进入以服务质量为核心的竞争阶段时，旅游人力资源面临的问题并非缺乏普通劳动力，而是缺少能够满足国际标准、可立即适应专业工作环境的高素质人才。

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国际游客了解朱豆陶器。图自越通社

他指出，要打造这样一支人才队伍，除教育机构的培训努力外，还需要企业在课程建设、实践培训以及打造文明工作环境、提供合理薪酬福利等方面紧密配合，使劳动者能够安心长期从业并为行业贡献力量。

越南旅行社联合会主席高智勇认为，在工业4.0革命和数字化转型迅猛发展的背景下，越南旅游人力资源正逐步形成两大主要群体：一类是接触技术平台的群体，专注于数据与产品数字化、传播方式创新以及客户触达等；另一类则是直接服务游客的群体，重点通过面对面互动为游客提供深度体验。因此，旅游从业人员还需具备数字技术、外语及专业知识等核心技能，以满足国际化发展的需求。

此外，多地旅游管理部门还为三轮车司机、厨师以及旅游景区居民等不同群体组织业务培训和文明沟通培训，以进一步提升旅游服务质量。

归根结底，加大旅游人力资源培训投入，不仅是满足行业现实发展需求的举措，更是提升越南旅游质量与国际竞争力、巩固越南在地区及世界旅游版图地位的重要战略方案。（完）

越通社
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