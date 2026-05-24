越南元素闪耀国际MV 展现旅游魅力

越通社河内——近年来，越南正逐渐成为众多国际音乐制作团队的取景地。越南景色频频出现在国际音乐MV中，不仅带来了强烈的视觉吸引力，也为向世界推广越南形象、文化和旅游打开了新的机遇。

2026年初，神秘园乐团MV《Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam》在宁平省取景拍摄，长安、菊芳国家公园和碧洞寺等景点均出现在作品中。该作品是《人民报》与IB Group Vietnam公司联合发起的“越南早安”（Good Morning Vietnam）项目的一部分，旨在推广越南国家和人民之美。

近期，韩国乐童音乐家组合的MV《Paradise of Rumors》在白沙丘（Bàu Trắng）（原平顺省，现属林同省）取景拍摄。越南的自然景象迅速在社交媒体上传播开来，显示出国内拍摄地的强大吸引力。

此前，已有多个国际艺人选择越南作为拍摄地。ONF组合在顺化拍摄了MV《We Must Love》，取景水源湖水上公园；Block B组合在胡志明市拍摄了《Nillili Mambo》；歌手Boy Peacemaker选择会安拍摄MV《Yung Mai Pon Keet Undtarai》。美国艺人肯尼·基（Kenny G）和邦德乐团也曾前往河内和下龙湾拍摄项目，旨在推广越南旅游。

下龙湾的美景。图自越通社

文献大学传媒新闻专业专家陈春进硕士表示，越南的吸引力源于其多样化的景观、保留了原始风貌，并能给国际观众带来新奇感。从海洋、森林到文化遗产，越南的拍摄地帮助制作团队在同一部作品中轻松构建多种影像空间。

然而，胡志明市工业大学旅游专家范玉勇硕士认为，影像效应并不等同于吸引游客的能力。MV可以让观众了解到某个目的地，但要让他们决定前往越南，还需要许多其他因素。事实上，不少地方在出现在国际MV中后，仍未充分利用这一效应来发展旅游。

另一个挑战是国家形象的辨识度。在许多情况下，由于缺乏特色印记，国际观众并未认出那是越南。专家认为，越南需要从"提供拍摄地"的角色转变为"共同构建内容"，建立清晰的国家形象识别体系，并加强文化、旅游与媒体之间的联动。

此外，开发与MV中出现的地点相关的旅游产品，将有助于延长宣传效应。当协同推进时，每一帧画面不仅具有视觉价值，更成为情感纽带，有助于促使游客在现实中了解和体验越南。（完）