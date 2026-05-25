广宁省设定2026年安子接待230万人次游客目标

越通社广宁——广宁省制定了以“安子——宗教遗产之旅”为主题的2026年宣传推广计划，力争吸引约230万人次游客到访安子坊，其中参观世界遗产安子的游客约150万人次。



该计划旨在提升竞争力，巩固越南竹林佛教中心的地位，并在安子被联合国教科文组织列入世界遗产名录后，将其打造成为国际旅游地图上典型的宗教、禅修、生态和度假旅游目的地。同时，这也是助力实现全省2026年接待2300万人次游客、旅游总收入达65万亿越盾目标的具体举措之一。



为实现该目标，广宁省将大力推进应用数字技术和人工智能的传播战略；同时从数量增长转向提升服务质量和延长游客停留时间。



2026年游客吸引活动将持续至12月底，并根据不同阶段确定重点内容。在2026年第二季度，该省聚焦遗产—海洋节庆旅游，通过体育赛事和海洋旅游活动吸引并将游客连接至安子。在第三季度，该省将重点开发养生度假、健康护理等旅游产品和服务。在第四季度，以“安子——融入与发展的遗产”为主题，该省将举办“安子秋色”活动，包含文化、旅游、体育等多项内容。



除传统方式外，广宁省确定数字传播为主导趋势。



广宁省人民委员会要求各厅局、地方及相关企业密切配合，制定“降价不降质”的刺激消费套餐。



仅2026年前近5个月，安子世界遗产群已接待超过100万人次游客，同比增长一倍，超额完成了全年的目标。（完）



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